Правительство Малайзии вряд ли распускает парламент до июля 2022 года

Зарубежка

Члены парламента Малайзии присутствуют на заседании нижней палаты парламента в Куала-Лумпуре, Малайзия, 13 июля 2020 года. КУЛА-ЛУМПУР, 14 сентября Reuters - Правительство Малайзии вряд ли распускает парламент до конца июля 2022 года, согласно соглашению, подписанному с оппозицией, целью которого является поддержание политической стабильности в стране, пока она оправится от кризиса COVID 19.

Малайзия пережила потрясения после поражения на выборах 2018 года Объединенной малайской национальной организации ОМНО после более чем 60 лет правления страны, несмотря на широко распространенные обвинения в коррупции.

С тех пор два правительства рухнули, с недавним назначением премьер-министра Исмаила Сабри Якоба, восстанавливающего роль премьер-министра для UMNO.

Коалиция Анвара Ибрагима, имеющая незначительное большинство в парламенте, подписала пакт о единстве с главным оппозиционным блоком, возглавляемым Исмаилом Сабри в понедельник. Согласно условиям договора, детали которого были публично объявлены во вторник, правительство согласилось провести несколько решений и реформ, в том числе ввести законы для предотвращения дезертирства и ограничить срок пребывания премьер-министра в должности до 10 лет.

Это включает обещание поддержать или воздержаться при голосовании бюджет правительства 2022 года, который, как ожидается, будет поднят в следующем месяце. Бюджет также должен быть окончательно доработан и согласован на двухпартийной основе в соответствии с соглашением.

Этот договор, за который проголосовал двухпартийный комитет и который следил за его реализацией до 1 мая 2017 года, продлится до роспуска нынешнего парламента.

Другие согласованные реформы включают в себя : укрепление плана COVID-NATAL-ROHD-UP, реструктуризацию парламентских комитетов, равное финансирование правительственных и оппозиционных законодателей, участие оппозиции в национальном совете по восстановлению и немедленное снижение минимального возраста для голосования до 21 года до 18 лет.

Министерство финансов также объявило об увеличении правительственного фонда коронавируса на 45 миллиардов Ринггита на 10,85 миллиардов долларов, расширение которого должно быть включено в соглашение оппозицией.