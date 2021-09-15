Новости – Зарубежка
Зарубежка
Правительство говорит банкам, что они не будут делать платежи по кредиту, которые должны быть сделаны к 20 сентября
15 сентября, 2021 09:35
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Русская планета
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15 июля Reuters - Bloomberg News сообщила в среду, что Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов заявило крупным банкам, что Evergrande не сможет произвести платежи по кредиту, причитающиеся 20 сентября, Bloomberg News сообщила в среду со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
2 разработчика все еще ведут переговоры с банками о возможности осуществления некоторых платежей и предоставления некоторых кредитов, - сообщил Блумберг, добавив, что министерство жилищного строительства созвало встречу с банками на этой неделе.
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