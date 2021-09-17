Потребительские настроения снижаются в начале сентября из-за роста инфляции

Зарубежка

Рейтер – Нереализованное потребительское настроение усилилось в начале сентября после того, как месяц назад упал до самого низкого уровня в течение почти десяти лет. Но потребители по-прежнему имеют мрачный взгляд на перспективы в условиях жесткого приступа инфляции, опрос показал в пятницу.

Мичиганский университет заявил, что индекс потребительского настроения составляет 71 в первой половине сентября с 70,3 в августе - самый низкий с декабря 2011 года - к 71 в сентябре. Экономисты, опрошенные Reuters, предсказывали 72.

Оценки текущих условий снизились еще больше – до 77,1 с 78,5 в августе, в то время как индекс перспективных ожиданий в исследовании составил 67,1 с 651 года, который был самым низким с 2013 года во всем мире.

Медленное падение потребительского настроения в августе в начале сентября показало, что потребители ожидали наименее благоприятных экономических перспектив за более чем десять лет, - сказал в своем заявлении репортер Ричард Куртин.

Потребительские взгляды на инфляцию остаются высокими, хотя они, кажется, перестали повышать плату за лето, когда ключевые официальные показатели роста цен достигли своего самого высокого уровня за годы.

Прогноз инфляции на один год в исследовании в этом месяце составил 4,7 %, чтобы сравняться с июлем, который был выше с 2008 года, с 4,6 % в августе. Тем временем, пятилетние перспективы оставались стабильными на уровне 2.39 лет.