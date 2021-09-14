Новости – Зарубежка
Зарубежка
Порт Хьюстона закрыт из-за перебоев
14 сентября, 2021 19:45
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Русская планета
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14 сентября « Рейтер » - Порт Хьюстона был закрыт во вторник из-за последствий урагана « Николас » и широко распространенных перебоев в энергоснабжении. Канал Фрипорт-Харбор в Техасе также приостановил движение судов из-за небезопасных условий и отключения электроэнергии, согласно извещениям из обоих портов.
По его словам, Порт Хьюстон ожидает возобновления движения судов во вторник вечером и нормальной работы в среду.
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