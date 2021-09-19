Новости – Зарубежка
Зарубежка
Полиция Израиля арестовала двух сбежавших из тюрьмы заключенных
19 сентября, 2021 03:55
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Русская планета
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19 мая 19 рейтер - Израильская полиция заявила в Twitter, что она арестовала двух заключенных, которые бежали из тюрьмы Гилбоа в восточном районе города Дженнин.
Погоня в городе Дженин успешно завершилась совместной операцией ЦАХАЛ, Специальной Службы Безопасности и Резервных Сил этой ночью в Дженине. Два террориста, сбежавших из тюрьмы, были арестованы, сказал представитель израильской армии Амичай Адраи.
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