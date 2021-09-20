Зарубежка

Переносчик собирает коробку печенья после того, как полиция обыскала склад студенческого политизма в Гонконге, Китай, 20 сентября 2021 года. ГОНКОНГ, 20 октября Reuters : Гонконгская полиция арестована в понедельник, три члена про-демократической студенческой группы, обвиненной в заговоре с целью провокации, в том числе путем оказания помощи в распространении закусок среди заключенных с целью вербовки последователей.

Гонконгская полиция арестовала более 100 человек на основании закона о национальной безопасности, который Пекин ввел против бывшей британской колонии в июне прошлого года, что, по словам критиков, подрывает свободы, обещанные, когда она вернулась к китайскому правлению в 1997 году.

Пекин и городской совет заявляют, что закон необходим для того, чтобы защитить процветание Гонконга и защитить его от международного вмешательства.

Полицейский старший прокурор Стив Ли сказал журналистам, что арестовал двух мужчин и одну женщину, 18-20 ; их, как сообщается, спровоцировали ненависть к правительству и предупредили других не подчиняться закону и подрывать государственную власть. Ли сказал, что группа, известная как студенческий политикизм, создала уличные будки для распространения того, что он называл оскорбительной речью против правительства, в том числе убеждая людей не использовать правительственное приложение для отслеживания распространения коронавируса.

Полиция провела обыск склада группы и закрыла большое количество конфет, хирургических масок, печени, лосьона и книг в качестве доказательства - все товары из списка товаров, которые заключенные могут получить извне.

Но Ли предположил, что борцы за демократию использовали эти средства, чтобы завоевать последователей в тюрьме.

По словам Ли, помощь заключенных не является проблемой, но она зависит от намерения.

Если намерение состоит в том, чтобы набрать заключенных, придерживающихся тех же убеждений, и продолжать нарушать национальную безопасность, это, безусловно, проблема. Группа также использовала лозунги, которые были объявлены незаконными согласно новому закону о национальной безопасности, и посоветовала людям подготовиться к следующей революции, как сказал Ли.

На странице Facebook два ее лидера, Вонг Ят-чин и Чан Чи-су были в числе трех арестованных. Он не идентифицировал третье лицо. Он не ответил на запрос о представлении комментариев.

Волл-билдинг, группа по защите прав заключенных, которая снабжала заключенных предметами снабжения и связывала их паникой, расформированная после того, как шеф безопасности Гонконга Крис Тан сказал, что заключенные используют конфеты, в том числе конфеты, чтобы набрать последователей в тюрьму и поставить под угрозу национальную безопасность.

В законах о внешней безопасности Китай карает то, что Китай считает отделением, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором до пожизненного заключения.

Многие из самых известных политиков и активистов города, которые настроены на общественное мнение, находятся в тюрьме либо по новому законодательству, либо после того, как они были осуждены по другим обвинениям.