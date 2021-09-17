Зарубежка

ЛЮООЯН, China Reuters : На этой неделе постоянный поток обеспокоенных жильцов потек в промежуточный офис компании Evergrande Oasis Ccлонг за городом Луйян, пытаясь найти ответы после того, как строительство было серьезно остановлено гигантскими застройщиками.

По словам сотрудника, который отказался дать свое имя, работа над 5-процентным кондоминиумом и 16 блоками квартир на разрастающемся развитии в центральном Китае была приостановлена соответственно с августа и июля.

Этот комплекс находится среди множества незаконченных домов по всей стране, которые стали свидетелями застоя работы в результате кризиса, охватившего « Китайскую группу Evergrande » в Италии.

2 застройщика, борются за привлечение средств для выплат кредиторам, поставщикам и инвесторам, при этом регулирующие органы предупреждают о своих 3,05 млрд. долларовых обязательств, могут вызвать более широкий риск для финансовой системы страны, если не стабилизироваться.

Мы беспокоимся, что, если Evergrande обанкротится, ее активы могут быть заморожены, и мы потеряем дом, - сказал Тан Лиан Глианг, часть социальной медиа-группы в составе около 200 обеспокоенных покупателей в проекте Evergrande Oasis в Луйанге.

Множество таких групп создало проект Oasis, где завершенные вышки в центре квартир открытого и неоконченного высокого роста находятся рядом с рядами неоконченных складов.

В 16 блоках, на различных этапах подготовки, краны не работают, и рабочих не видно. Стальные батончики подкрепляли из некоторых балконов, пластиковые листы, выращенные из других.

Некоторые покупатели сказали, что ожидают возобновления строительства в этом месяце или в следующем, но другие сказали, что агенты по продажам просто сказали им подождать. Сотрудники, которые отказались назвать себя, заявили, что строительство возобновится в конце октября или начале ноября, но не сообщили никаких других подробностей.

Он сказал, что квартира там была продана за конец прошлого года за $ 950018. 81 за квадратный метр, или почти 9000 000 долларов США. За 130 квадратных метров эта сумма составляет около 1,07,000 долларов США.

Я рухнул, когда услышал, что строительство прекратилось. Как болит моё сердце, женщина среднего возраста, которая не хотела дать мне имя, рассказала Рейтерсу вне торгового офиса. Для таких простых людей, как мы, все наши спасительные средства пошли в дом. По всему Китаю, Evergrande имеет сотни тысяч незавершенных единиц, которые должны быть поставлены покупателям, Раймонд Чен, директор CGS-CMB Securities, в прошлом месяце сообщил Рейтеру.

Evergrande не ответила сразу на запросы о комментарии к цифрам Чена, « Оазис-Стока » или других приостановленных проектов.

В конце прошлого месяца компания заявила, что некоторые проекты были приостановлены из-за задержек с платежами поставщикам и подрядчикам, и что она вела с ними переговоры и сотрудничала с правительством, чтобы возобновить строительство.

В начале этого месяца компания провела церемонию подписания обещаний с группами по проектам по всей стране, пообещав покупателям, что строительство будет продолжаться.

Два года назад мы выбрали Evergrande, потому что знали, что надеялись, что, как и другие фирмы, у другого покупателя не будет проблем с денежными потоками, как у других фирм, которые мы предпочли купить.

Покупатели возлагают свои надежды на правительство, которое попросило Evergrande гарантировать, что оно может доставить проданные единицы.

Это национальная проблема, я не думаю, что правительство позволит ей взорваться, - сказал еще один домовладелец.