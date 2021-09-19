Подросток в Калифорнии - самый молодой консультант паевых инвестиционных фондов в 2020 году

Зарубежка

Пятнадцатилетний Дилан Джин-Нго очаровался фондовым рынком, когда он был в шестом классе. Теперь подросток Хантингтон-Бич тратит большую часть своего свободного времени на то, чтобы преподавать другим детям о рынках.

Для меня инвестирование без возраста было чем-то таким уникальным, Дилан рассказал Yahoo Finance о его мотивации. Я учился самостоятельно в течение последних трех или четырех лет и стал самым молодым советником по взаимным фондам в 2020 году. Через свою некоммерческую компанию Impled Investors Corporation. Мы возглавляем программу повышения грамотности в Клубах мальчиков и девочек в Лос-Анджелесе и округе Орандж.

Какова популярная тема среди его студентов? Это перекладывает некоторые вопросы, как говорил Дилан, наша пятинедельная программа, вроде того, что вы думаете о AMC AMC, что вы думаете о биткойне BTC-FARD. В конце концов, речь идёт о том, как мне начать собственный портфель акций? Как я могу завести почтовый счёт? Некоторые из сегодняшних самых мощных акций, таких как Tesla TSLA и Apple AAPL, за ними следует Дилан и его собственный портфель включает в себя баланс между ростом и ценными бумагами.

То, что недавно показал молодой инвестор, когда рынки касаются новых высот, является осторожным тоном.

По его словам, инъекция денег, которая сегодня у нас есть в экономике, это то, что действительно позволило нам получить очень хорошие результаты за прошлый год. Я думаю, что потенциальные розничные трейдеры также устали, особенно для того, чтобы решить, кто возьмет на себя ответственность в течение следующего года. На данный момент около 350 студентов получили доступ к онлайн образовательной программе Youth Investor. Дилан в настоящее время работает над законопроектом с местным конгрессменом по созданию пилотной программы финансовой грамотности для государственных и чартерных школ в Калифорнии.

Я думаю, что что-то вроде финансовой грамотности, которая так необходима для формирования будущего молодежи, это то, что должно быть легко доступно каждому, сказал Дилан. Финансовая грамотность не должна ограничиваться социально-экономическим статусом или возможностями. Дилан говорит, что растущее участие молодых людей в рынке не просто причудливо.

Я определенно думаю, что эта динамика молодости, вовлеченной в фондовый рынок и инвестиционный мир, останется в значительной степени из-за новых технологий и нового вида посреднических фирм, которые действительно имеют дело с рынком, сказал он.