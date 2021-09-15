Поддерживаемый Швейцарией создатель обуви Роджер Федерер устанавливает $ 6 млрд IPO
Рейтер : Компания Holding AG, при поддержке швейцарской легенды о теннисе Роджера Федерера, расценила свою публику, предлагающую намного выше целевого диапазона цен во вторник, оцениваемую более чем в 6 миллиардов долларов США.
По цене 31,1 млн акций, предложенных по цене 24 доллара США каждая, по сравнению с целевым диапазоном от 18 до 20 долларов США за одну долю, который приносит 746,4 млн долларов США, было указано в заявлении.
Обувной завод был основан энтузиастами Оливье Бернхардом, Дэвидом Аллеманом и Каспаром Коппетти в 2010 году, когда Федерер инвестировал в компанию нераскрытую сумму в 2019 году.
20-летний победитель Grand Slam объединился с компанией в начале этого года, чтобы разработать протеннисовую обувь Роджера.
IPO приходит в то время, когда большинство спортивных предметов, особенно обувь, летают с полков в большинстве розничных торговцев, в то время как закрытие спортивных залов, вызванное COVID, подталкивает большее количество людей к бегству, чтобы удержать себя в подвешенном состоянии.
Самый большой рынок компании – Европа, на долю которой приходится почти 49 % от общего объема продаж, за которой внимательно следует Северная Америка.
Компания Goldman Sachs Co, J.P. Morgan и Morgan Stanley являются одними из страховщиков этого предложения.