Зарубежка

БЕРЛИН, 14 сентября – Немецкие федеральные выборы слишком близки, поскольку число неопределенных избирателей достигло рекордно высокого уровня менее чем за две недели до опроса, в котором правоцентристская канцлер Ангела Меркель не добивается пятого срока, опрос был проведен во вторник.

Опрос, проведенный научно-исследовательским институтом Allensbach для консервативной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, показал, что только 60% избирателей, которые намерены голосовать на выборах, еще не решили, какую партию они поддержат.

Это означает, что 40% избирателей все еще не определились, поднявшись с 35 % и всего с 24 % в 2017 году на данный момент в избирательной кампании.

В качестве самой важной причины их нерешительности, примерно два из трех респондентов сказали, что ни один из главных кандидатов, баллотирующихся на смену Меркель в качестве канцлера, не был убедительным.

Некоторые респонденты также заявили, что их нерешительность обусловлена тем фактом, что многое может произойти до выборов. Другие говорили, что они были не уверены, как партия, которую они будут поддерживать, может вести себя на будущих переговорах о коалиции.

По данным опроса, проведённого компанией RTL NBC в Forsa, консерваторы Меркель со своим главным кандидатом во вторник получили два процентных пункта в неделю, достигнув 21 %.

Но левоцентристские социал-демократы и главный кандидат Олаф Шольц, нынешний вице-канцлер и министр финансов, оставались полем с стабильными 25%.

Зеленые составляли 17 %, удобные для бизнеса Свободные Демократы – СвДП – 11 %, ультраправые АДГ – 11 %, а ультралевые – 6 %.

Кроме того, Шольц мог бы стать канцлером в трехсторонней коалиции, либо с зелеными, либо с СвДП, также известной как координация работы светофоров, либо более левосторонний альянс с зелеными и Linke.

Но теоретически Лаше мог бы также попытаться сформировать трехстороннюю коалицию с СвДП и « Зелеными ». Все партии исключили возможность работы с ультраправой AfD.