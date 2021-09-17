Почти 90% сотрудников в США загрузили доказательства вакцинации COVID - 19

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ВАШИНГТОН, Сент 16 Reuters - Объединённые авиалинии сообщили в четверг, что около 106 своих сотрудников, базирующихся в США, выставили доказательства о вакцинации COVID-19 раньше срока, установленного для компании 27 сентября.

« United » заняла жесткую позицию по отношению к работникам, которые отказываются быть вакцинированными и стали первым американским переносчиком вакцин для работников в начале августа после того, как они умирали от необходимости вакцинации.

Компания также заявила, что 195 единиц ее управления, базирующихся в США, были полностью вакцинированы.

Новый главный исполнительный директор Скотт Кирби сказал CNN, что авиакомпания не будет нуждаться в вакцинах для пассажиров и будет следовать правительственному мандату в случае одобрения.

Кирби сказал, что это кажется более эффективным подходом для работодателей саботировать вакцины вместо того, чтобы создать огромную инфраструктуру в аэропортах, чтобы доказать, что пассажиры были вакцинированы.

На прошлой неделе, по словам United States, сотрудники, которые получают временные, неоплаченные налоговые льготы https : Reut.rs 3 En 1 P 2 i от компании по COVID - 19, будут помещены в неоплачиваемый медицинский отпуск с 2 октября.

По словам United Statement, почти 20,000 работников загрузили рекорды со времени объявления компанией https аль-Reut.rs 3 Eyql 0 K своей обязательной политики вакцинации.

Администрация Байдена заявила в понедельник, что большинство федеральных служащих должны быть полностью вакцинированы https : reut.rs 3 ChaifT против COVID-19 не позднее ноября 22.

Некоторые сотрудники авиакомпаний сообщили " Рейтер ", что они ждут, прежде чем принять решение о правилах найма работников, что министерство труда в срочном порядке включит временные стандарты ETS, описывающие правила тестирования на COVID или COVID-19 для крупных фирм частного сектора.

В среду Министерство торговли США объявило управляющим путешествий, что, как ожидается, в течение нескольких недель будет действовать приказ о введении системы электропередач. Нам сказали в октябре прошлого года. Airways также ждут совета от администрации Байдена о том, будет ли они покрыты указами исполнительной власти, разрешающими вакцинацию для федеральных подрядчиков от 24 сентября.

Юго-западные авиакомпании заявили сотрудникам, что они предоставят примерно два дня выплат тем сотрудникам, которые разделяют свой статус вакцинации COVID-19 и полностью вакцинированы до 15 ноября.

Юго-запад заявил, что на Nov. 16 сотрудники должны быть полностью вакцинированы от COVID-19, чтобы иметь право на оплату карантина.