Почти 70 % работодателей изо всех сил пытаются заполнить вакансии

Зарубежка

Почти 70% работодателей во всем мире испытывают трудности с заполнением вакансий, согласно поставщику услуг по трудоустройству ManPowerGroup Inc.

Это означает 15-летний рекорд второго квартала подряд, подчёркивая, что наем работников по-прежнему остается главным препятствием для бизнеса, согласно данным « Мэнпауэр Груп », в котором работают почти 45,000 работодателей.

Отрасли, которые занимают больше всего времени, – это промышленность и финансы. Согласно опросу, около 80% организаций, планирующих нанять сотрудников в этих секторах, сообщили, что им было трудно найти квалифицированных специалистов.

По данным опроса, для борьбы с этой борьбой около 67 % работодателей отказываются от гибкого графика работы и более снисходительны к тому, где делается работа. Около 41 % инвестирует в обучение, развитие навыков и наставничество.

Тем не менее, 15 рынков во всем мире, включая США, сообщили о своих самых высоких перспективах найма с момента начала опроса в 1962 году. США, вместе с Канадой и Индией, входят в число стран с самыми сильными перспективами найма сотрудников.

У работодателей в США, а также в Канаде и Мексике самые сильные намерения по найму. Все 12 отраслей промышленности сообщили о своих намерениях нанимать работников на 10-летние пики и о планах вернуть рабочих обратно после пандемии.

Это восстановление отличается от тех, кого мы видели раньше, когда намерение нанять сотрудников на работу набиралось намного быстрее, чем после предыдущего экономического спада, сказал генеральный директор « Мэнпауэр Груп » Джонас Присьн.

По словам Прийнзайна, компания видит резкий рост оптимизма по мере того, как развертывание вакцин набирает обороты и ограничения на блокировку на многих рынках. Тем не менее, страхи, окружающие вирус и недавний всплеск случаев, затронутых вариантом COVID-19 дельты, задушили планы найма персонала.

Некоторые работники не решаются вновь взаимодействовать с работодателями по мере того, как продолжают существовать такие факторы, как проблемы со здоровьем и уходом за детьми, добавил Приинг.

По мере того, как дефицит талантов будет продолжаться, предприятия будут продолжать уделять приоритетное внимание обучению и набору работников, обладающих навыками, необходимыми для достижения успеха, по мере продолжения восстановления экономики