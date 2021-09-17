Почти 2 миллиона человек умирают каждый год по причинам, связанным с работой

Зарубежка

ЖЕНЕВА, 17 сентября Reuters - Почти 2 миллиона человек ежегодно умирают от причин, связанных с работой, в том числе от болезней, связанных с длительным рабочим днем и высоким уровнем загрязнения воздуха, которые, по оценкам агентств ООН в пятницу.

Исследование Всемирной Организации Здравоохранения и Международной Организации Труда, первая оценка такого рода, показало, что болезни и травмы, связанные с работой, стали причиной смертности 1,9 миллионов человек в 2016 году.

Удивительно видеть так много людей, буквально умирающих от их работы, сказал Тедрос Адханом Гхебреисус, генеральный директор ВОЗ, заявив, что надеется, что этот отчёт станет пробуждающим звонком. В исследовании учитываются 19 факторов профессионального риска, включая продолжительное рабочее время, а также воздействие на рабочем месте загрязнения воздуха, астмены, канцерогены и шум.

Это показало, что несоразмерное число смертей, связанных с работой, приходится на работников в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана, как на мужчин, так и на пожилых людей.

Исследование опирается на более ранние выводы ВОЗ, что продолжительное рабочее время убивало примерно 745 000 человек в год от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

В более широком отчёте, опубликованном в пятницу, было обнаружено, что еще одним большим убийцей на рабочем месте было загрязнение воздуха, как, например, газов и дыма, а также крошечные частицы, связанные с промышленными выбросами.

Согласно отчету, загрязнение воздуха было причиной более 450,000 смертей в 2016 году. С положительной стороны количество смертей, связанных с работой, по отношению к численности населения сократилось с 2000 по 2016 годы на 14 %, добавив, что это может отражать улучшение гигиены и безопасности труда.

Однако в нем также говорится, что бремя, связанное с болезнями, вероятно, значительно больше, чем ожидалось.

Фрэнк Пега, технический сотрудник ВОЗ, сказал, что другие смерти, в том числе от жары, вызванной изменением климата, в настоящее время не включены и не включают в число таких инфекционных заболеваний, как COVID-19.