Почему цены на топливо выросли с тех пор, как Джо Байден вступил в должность

Зарубежка

Цены на бензин резко возросли с тех пор, как Байден пришел к власти, и разгневанные избиратели хотят знать, почему.

Может быть, именно рекордное падение спроса на бензин или, возможно, энергетическая политика администрации Обамы мешает производству ископаемого топлива, или это могут быть те отвратительные наживатели на пандемии, которые считают, что это последняя.

Наша экономика также преследует плохих игроков и наживает пандемию на нашей экономике. Есть много доказательств того, что цены на газ падают, но они не упали, - сказала она на брифингов во вторник. Быстро, кратко и более подробно мы на это смотрим. Эксперты по энергетике стремятся увидеть, что он находит, потому что большинство, включая меня, с 30-летним опытом наблюдения за сырьевыми товарами, сомневаются в наличии каких-либо доказательств вообще.

Прежде чем я доберусь до грязной статистики, единственное, что вы должны помнить о ценах на бензин, это то, что они, прежде всего, вызваны спросом и предложением. С тех пор как Байден стал президентом, спрос на бензин рос быстрее, чем предложение. Ещё одно, что вы должны помнить о ценах на бензин – это то, что на них сильно влияет стоимость сырой нефти, которая является основным компонентом, влияющим на цены на бензин. По данным Управления энергетической информации, 55,% того, что вы платите за бензин, это независимо от стоимости сырой нефти.

Если президент, например, отменит строительство трубопровода или введет буровой мораторий на нефть на федеральных землях, будет меньше нефти. Меньше предложения повышает цены на бензин, особенно в случае увеличения спроса. Когда Байден вступил в должность на ян. 20, цена западной техасской промежуточной нефти составила всего всего лишь шатре,24 за баррель, на этой неделе она достигла уровня шахматной барреи в 1973 году, а затем достигла незначительного уровня за баррель в пятницу.

Это привело цены на бензин к семилетнему максимуму в 3,13 доллара за галлон, который был на доллар выше, чем день Байдена. Сегодня он сидит на 3,1.19 за галлон ААА за галлон.

Кроме того, после Дня Труда мы постепенно выводим так называемые летние смеси бензина, которые стоят дороже. Когда вы дойдете до падения, смесь бензина будет дешевле, а спрос на бензин сократится после Дня Труда. Обычно это приводит к снижению цен на насос.

Тем не менее, в этом году этого не происходит, в основном из-за последствий урагана « Ида » и тропического шторма Николас, которые понесли большие потери на добычу и нефтеперерабатывающие заводы США, производящие бензин. По данным ОПЕК, Айда привела к тому, что девять нефтеперерабатывающих заводов начали сжигать и сокращать добычу, а также к сокращению 93,0 % всей добычи сырой нефти в Мексиканском заливе, которая крайне необходима для производства бензина. Сколько бензина я могу использовать для его производства, или вы не можете достать нефть, необходимую для производства бензина, то цены будут дороже.

Другая причина, почему цены на бензин так резко возросли, заключается в том, что Байден, будучи лидером свободного мира, активно препятствовал инвестициям в ископаемые виды топлива. Даже Международное энергетическое агентство, которое всего лишь несколько месяцев назад заявило, что мир должен прекратить все инвестиции в ископаемые виды топлива, если климатические цели Байдена для мира будут выполнены, признает, что недостаток инвестиций в традиционные ископаемые виды топлива уже ощущается в более высоких ценах.

Байден, делающий изменение климата одной из своих ключевых проблем, посылает сигнал мировым производителям энергии, чтобы они держались за свои доллары, а не инвестировали в ископаемые виды топлива, и многие другие инвесторы прислушиваются к этому.

Если бы не Байден, эти цифры бы росли быстрее.

Отсутствие инвестиций в ископаемые виды топлива усугубится, если закон станет законом. Законопроект был представлен Resp. Ayanna Pressley, Mass., вместе с демократом Мондаром Джонсом, D-N.Y. и Рашидой Тлайб, Мих, которые внесут поправку в Закон о холдинговых компаниях банках, чтобы потребовать от Федеральной резервной системы, через регулирование или руководство, чтобы все банковские компании, владеющие активами, с более чем $ 500 млрд, соответствовали их финансированию выбросов парниковых газов и товаров, подверженных вырубке лесов, реальным целям по выбросам.

Фил Флинн является главным аналитиком в энергетическом секторе PRICE Futures Group и автором Fox Business Network. Он является одним из ведущих рыночных аналитиков мира, предоставляя отдельным инвесторам, известным профессионалам и учреждениям до минимума инвестиции и информацию об управлении рисками на мировых рынках нефти, бензина и энергии. Фил может позвонить по электронной почте 1-888-ISBT-5665 или по электронной почте : 888-851-5665.