По словам ВОЗ, производство вакцины COVID-19 в Африке займет некоторое время

Зарубежка

Виталии коронавирусной болезни COVID - 19 вакцин от Пфайзера-Биоэнтех и Модеды найдены в городе Рикарки недалеко от Праги, Чешская Республика, 25 февраля 2021 года. RESTARERS Дэвид В. Серни Файл Фотография Дэвида В. Серни - Юношеский " Филе " А.У.У. Серни ЦЕРНИ, Р. Дэвид В. Серни, Р. Дангеланд ; Гордон Фокс Фотчи ; Марк Б. Секстон

CAPE TOWN, септ. 14 Reuters : Усилия по созданию африканской базы для производства вакцины COVID-19 будут сосредоточены на попытке повторить снимки MRNA.O Moderna, но отсутствие прогресса в дискуссиях с американской компанией означает, что проект займет некоторое время, - сказал один из руководителей ВОЗ Рейтеру.

Стремление производить вакцины в Африке предназначено для того, чтобы помочь более бедным странам получить доступ к COVID - 19 выстрелов после того, как развивающиеся страны скупили большую часть поставок в этом году.

Компания Modna заявила в октябре прошлого года, что не будет обеспечивать исполнение патентов, связанных с забастовкой во время пандемии, взвинчивая надежды на то, что другие смогут ее копировать и помочь увеличить производство вакцины от COVID-19 у других компаний.

На практике, однако, трудно производить вакцину без информации о том, как она сделана, а поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения технологический центр в Южной Африке - созданный в июне для того, чтобы помочь более бедным странам производить вакцины COVID-19 - до сих пор не достиг соглашения с компанией.

Переговоры не принесли никаких результатов, - сказал Рейтер Мартину Фриде, координатор ВОЗ по исследованиям вакцин.

Этот случай подчёркивает проблемы, с которыми сталкивается ВОЗ, когда она борется за расширение производства вакцин, чтобы помочь устранить вопиющее неравенство между богатыми и бедными странами в этой пандемии.

Более трех четвертей из 5,5 миллиардов уколов COVID-раньше 19 были сделаны во всем мире в страны с высоким и средним уровнем дохода, которые составляют чуть более трети населения мира. На прошлой неделе только 3 % из высокопоставленных руководителей здравоохранения Африканского союза сказали, по сравнению с более чем половиной Африки и тремя четвертями Испании.

По словам Фрид, вакцина Modna была выбрана как изобилие общественной информации, а ее обещание не обеспечивать исполнение патентов сделало снимок немного легче копировать, чем некоторые конкуренты.

Нам настал срок ; настало время начать заказывать химикаты. Я выбрал Модеду, сказал он.

Но даже если центру удастся получить клиническую вакцину без помощи Moderna, может потребоваться более года, чтобы получить дистрибутивируемую вакцину, поскольку клинические испытания начнутся только в последней половине 2022 года, сказал он.

В мае Соединенные Штаты заявили, что они будут выступать за отмену прав на интеллектуальную собственность для вакцины COVID-19, чтобы помочь ускорить конец пандемии.

Эта идея сталкивается с оппозицией со стороны фармацевтических фирм, которые утверждают, что они должны контролировать любую передачу технологии из-за сложности производственного процесса.

Pfizer PFE.N UAY и его партнёр BioNTEch 22.FFE.N. В июле « Деф » заключил сделку с Южноафриканской организацией биовакции, чтобы помочь сделать около 100 миллионов доз вакцинации от COVID-19 в Африке. В их снимках, как и в фильме Moderna, используются так называемые технологии MRNA.

Сделка, однако, заключается в заполнении и упаковке вакцины ; на заключительных стадиях производства, где продукт помещается в пузыри, запечатан и упакован для отправки. Он не охватывает сложный процесс производства mRNA, который будут делать Pfizer и BioNTEch на своих европейских заводах. Ни один из них не ответил на запросы о представлении комментариев.

ВОЗ пытается убедить современников и Pfizer BioNTech объединить усилия со своим африканским центром передачи технологий.

Но создатели вакцины COVID-19 предупредили, что нерегулируемые производители будут конкурировать за жизненно важные сырьевые материалы и производственные орудия, на которые опирались игроки, большинство из которых заработали огромные прибыли от вакцинации. Институт Biovac будет производить первичную партию доз, прежде чем передавать навыки и технологии местному партнеру по производству Afrigen Biologics - и те, и другие базируются в Кейптауне - которые будут производить вакцины.

Это не то, что мы просим у промышленности, чтобы она давала нам бесплатно, - сказал Фрид о переговорах с компаниями о доступе к информации, добавив, что роялти, территориальные ограничения и другие ограничения могут быть встроены в сделку.

Аналитики здравоохранения утверждают, что этот план нельзя быстро мобилизовать.

Существует много шагов, которые потребуют много итераций, прежде чем они могут быть готовы к производству коммерческих классов в премьер-министры, сказал Прагант Ядав, эксперт по глобальной цепочке поставок в области здравоохранения в Центре глобального развития в Вашингтоне.