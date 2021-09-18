По словам официальных лиц, двое погибших в результате крушения Tesla во Флориде

Зарубежка

Два человека были убиты в пятничной катастрофе в Tesla, и чиновники занимаются расследованием аварии во Флориде.

Три эксперта из Национального совета по безопасности транспорта на следующей неделе едут в Каркорд Гейблс, где Tesla Model 3 покинул шоссе и столкнулся с понедельником с деревом, агентство анонсировало в Twitter.

" Мы постоянно внимательно анализируем новые технологии, - представитель NTSB Питер Кнудсон рассказал CNET News.

По словам чиновников, расследование NTSB будет направлено на эксплуатацию автомобиля и последующий пожар, который поглотил машину.

Автомобили Tesla не нуждаются в бензине, который мог бы повысить риск большого пожара после аварии, но руководство компании для первой помощи включает предупреждение о пожарах аккумулятора. Представители Tesla сказали, что высокоскоростные столкновения могут привести к пожарам для любого вида автомобиля. Крах Corbal Gables произошел рядом с жилым перекрестком, и сразу же не было известно, была ли скорость одной из причин крушения.

Было также неясно, была ли частично автоматизированная система вождения автомобиля активирована во время аварии. Правительство тщательно проверяет систему Тесла. За последние пять лет Национальная администрация безопасности дорожного движения отправила следователей в 31 несчастный случай с автомобилями с частично автоматизированной системой проверки водителей, в том числе с 25 с помощью Teslas.

По словам чиновников, NTSB приступит к расследованию в понедельник, завершит предварительную работу в течение недели и получит заключительный отчёт примерно через 30 дней.

Полиция Кардоза Гейблса идентифицировала жертв как 19-летнего мужчины, который вел машину, и как 20-летнюю женщину.