По словам источника, Индия должна возобновить экспорт COVID-19

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Человек демонстрирует пузырь вакцины COVISHIELD по мере того, как страна получает свою первую партию коронавирусной болезни COVID - 19 вакцин в рамках программы COVAX в Аккре, Гана, 24 февраля 2021 года. Фрэнсис Кокороко Фото : Фотоальбом Ретерса Фрэнсиса Кокороко.

ДЕЛИ, 15 июля 2015 года - Нью-Дели : Рейтер - Индия рассматривает возобновление экспорта COVID - 19 вакцин в ближайшее время, главным образом в Африку, поскольку она также привита большинству взрослых, а поставки выросли, источник информации по этому вопросу сообщил Рейтеру.

Индия, крупнейший производитель вакцин в мире, остановила экспорт вакцин в апреле, чтобы сосредоточиться на иммунизации своего собственного населения в случае взрыва инфекции.

Правительство надеется освободить всех своих 944 миллионов взрослых к декабрю и дало, по крайней мере, одну дозу 61 % от них до настоящего времени.

Повторные дискуссии об экспорте идут впереди визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на следующей неделе, где вакцины, вероятно, будут обсуждаться на саммите лидеров стран « четверки » - Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии.

Решение об экспорте является заключенным, сказал источник, который отказался быть названным, потому что ему не было разрешено говорить с прессой по этому вопросу. Южная Африка хочет помочь Индии с вакцинацией и ее оперативной моделью COVID. Министерство иностранных дел Индии, одно из высших должностных лиц которого в понедельник встретился с начальником Всемирной организации здравоохранения, сразу не ответило на запрос о представлении комментариев. Министерство координирует экспорт вакцины Индии.

ВОЗ заявила репортерам во вторник, что ведётся постоянный диалог с индийскими чиновниками о возобновлении поставок глобальной платформы по обмену вакцинами COVAX.

Мы были уверены, что поставки возобновятся в этом году, - сказал на брифинге старший чиновник ВОЗ Брюс Эйлвард.

Мы надеемся, что сможем получить гарантии, что он снова начнется в этом году и в ближайшие недели. До того, как Индия прекратила экспорт, она пожертвовала или продала 66 миллионов доз почти 100 странам.

Начиная с прошлого месяца, прививки Индии подскочили, особенно когда крупнейший в мире производитель вакцин, Индийский институт Серума более чем удвоил свою производительность от выстрела AstraZeneca AZN.L. до 150 миллионов доз в месяц по сравнению с апрельским уровнем.

Правительственный источник сообщил Рейтеру в июне, что опыт США показал, что вакцинация, как правило, замедляется после того, как значительное большинство людей получает свои уколы. Это даст Индии шанс экспортировать избыточный объем продукции, сказал источник.

Во вторник Африканский Союз призвал производителей снять ограничения на экспорт и обвинил их в том, что они не дают им справедливой возможности купить вакцины.

Из 5,7 миллиардов доз коронавирусных вакцин, применяемых во всем мире, только 2 % приходилось на Африку.