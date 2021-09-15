Зарубежка

Компания SEOUL Reuters - Alphabet Inc. заявила, что ее присутствие в Южной Корее в среду равняется почти 12 трлн долларов США, которые получили 10,16 млрд долларов в виде экономических выгод для ее пользователей, поскольку технологический гигант США находится под повышенным вниманием регуляторов и политиков.

Заявление Google пришло через день после того, как антимонопольное агентство оштрафовало Google на 207 миллиардов вон за блокирование адаптированных версий его операционной системы Android, во второй неудаче страны менее чем за месяц в стране со стороны Google, базирующейся в Южной Корее.

Корейская комиссия по добросовестной торговле заявила, что это может быть девятый по величине штраф, который она когда-либо наложила.

Компания Google заявила во время онлайн-события, что ежегодно предоставляет 5,1 трлн выгод для жителей Южной Кореи через свой Play Store, 4,2 трлн победили через свою поисковую систему и 2,5 трлн выиграли через свои приложения производительности, включая Google Docs, ссылаясь на отчет консалтинговой фирмы AphaBeta.

Google добавила, что она также помогает финансовым компаниям ежегодно предоставлять 10,5 триллионов возвращенных средств ( ревальвируя стоимость долларов ) на рынках Южной Кореи.

То, как такие оценки были сделаны Google, не объяснило.

Сьюзен Войчики, генеральный директор YouTube, сообщает, что в 2020 году на долю YouTube приходилось более 1,5 триллиона в ВВП Южной Кореи, а также создала более 86000 рабочих мест на полный рабочий день.

Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы внести позитивный вклад в наших партнёров, чтобы расти и двигаться вперёд в мир и вносить позитивный вклад в экономику Южной Кореи, как сказал во время мероприятия директор компании Google по стране Ким Кён Хун.

В конце августа парламент принял поправку к южнокорейскому закону о мобильном бизнесе, получивший название закона, запрещающего Google, чтобы позволить крупным операторам приложений, таким как Google, заставить разработчиков программного обеспечения использовать свои платежные системы и фактически запретить разработчикам взимать плату с комиссии по покупкам,