Новости – Зарубежка
Зарубежка
По официальным данным, в июле розничные продажи выросли на 0,7%.
16 сентября, 2021 16:05
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Русская планета
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Розничные продажи, размер расходов в ресторанах, магазинах и онлайне в прошлом месяце, выросли на 0,7 % до 618,7 миллиардов долларов, согласно данным министерства торговли. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали снижения на 0,8 %. Эта цифра на 15,1 % превышала годовой уровень.
Распечатка была пересмотрена до 1,7 % по сравнению с 1,8 % в прошлом месяце.
Продажи одежды и принадлежностей выросли на 3,3 % за месяц и на 38,3 % выше уровня годового периода. Продажи бензина выросли на 1,6 % по сравнению с июлем.
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