По мнению журнала, Facebook лжет о своих проблемах
Социальные и социальные центры часто наносят вред. Сен Ричард Блументхал сказал, что Facebook Джорнал, кажется, взял страницу из учебника Big Tobacco – нацеливание на подростков потенциально опасными продуктами, одновременно маскируя науку в публичном журнале U.S. Reps. Ken Buck, Tig Tech, Twig Tech, стала новой Big Tabacco. Facebook лжёт о том, как их продукция вредит подросткам. Серия имеет значение, потому что она приносит доказательства. Снова и снова документы показывают, что исследователи Facebook идентифицировали пагубные последствия платформы, Журнал показывает снова и снова, несмотря на слушания в Конгрессе, свои собственные обещания и многочисленные СМИ-разведчики, компания их не исправляла. Эти документы, наверное, представляют собой наиболее ясную картину того, насколько широко проблемы Facebook в действительности известны в компании, до самого гендиректора.