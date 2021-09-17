По мнению эксперта, ИИ создаст больше рабочих мест, чем убьет

Зарубежка

Платье, одетое на этой неделе демократом Александрией Окасио-Кортес, D-NY, которая получила послание налог на богатых, вызвало волну дискуссий о том, как лучше всего решить проблему имущественного неравенства, когда Конгресс взвесит $ 31,5 трлн, который включает повышение налогов на корпорации и особо заинтересованных людей.

Дебаты совпадают с продолжающейся пандемией, в которой миллиардеры, многие из которых основатели технологических компаний, добавили 1,8 триллиона долларов богатства, в то время как потребители все больше полагаются на такие услуги, как электронная коммерция и телекоммуникация, согласно докладу, выпущенному в прошлом месяце Институтом политических исследований.

В новом интервью эксперт по искусственному интеллекту Кай Фу-Ли, работавший в качестве руководителя Google GOG, GOGL APL и Microsoft MSFT, объяснял рост неравенства благосостояния частично технологическим бумом в последние десятилетия, предсказывая, что эта тенденция ухудшится в ближайшие годы с продолжающимся появлением ИИ.

Мы можем увидеть все интернет-компании, говорит Ли, соавтор новой книги по ИИ 2041 года : Десять Взгляд на наше будущее. Без ИИ, они, вероятно, будут стоить лишь половину того, что стоят, потому что ИИ помог им монетизировать. Когда это одновременно делает многих людей безработными и делает больше всего людей ультра-богатыми, - говорит он. Это проблема неравенства благосостояния, которая усугубит ИИ. Пять из шести крупнейших компаний во всем мире находятся в технологическом секторе, в том числе три компании с рыночным пределом, превышающим 1,1 триллиона долларов США : Apple, Microsoft и Google.

В то время как некоторые основатели технологических гигантов являются одними из самых богатых людей в мире, их технологический прогресс не принес сопоставимой прибыли рабочим. С 1970-х годов технология способствовала росту производительности на 618,5 %, в то время как почасовая зарплата выросла всего лишь на 171,5 %, согласно докладу, опубликованному в прошлом месяце, обновленным Институтом экономической политики левого толка.

Всемирный экономический форум, ведущий ежегодную конференцию в Давосе, Швейцария, обнаружил, что технологии уже усугубили неравенство в странах с высоким и средним уровнем доходов и, в конечном счете, распространятся по всему миру. По его словам, тенденция концентрации богатства не только выходит за пределы границ, но и секторов, поскольку ИИ заменит рабочие места белых воротничков в синем и замещенном труде.

Он добавляет, что это будет распространяться на все другие отрасли. Так что, число магнатов будет еще больше, и они станут еще богаче в то же время, потому что ИИ развивает эквивалентность человеческого интеллекта. Кай-Фу Ли был центром развития ИИ на протяжении десятилетий, с тех пор, как он помогал развивать распознавание речей и автоматизированную технологию речей в качестве аспиранта университета Карнеги-Меллон.

Начиная с 2009 года, он является генеральным директором компании Cinovation Ventures, стартапов с более чем 278 млрд активов под управлением.

Ли говорит, что в недавнем интервью Yahoo Finance, автоматизация создаст больше рабочих мест, чем она убьет.

Только в области программного обеспечения вам даже не нужна робототехника, говорит он. Затем синий воротничок, визуальный осмотр, сборочный конвейер, официантки и официантки, а также многие рабочие места в фабриках и складах, сборщики на Amazon, кассиры в продуктовом магазине, добавил он. Все это – значительное количество рабочих мест, когда вы все это сложить.

Почему этот шаг в течение следующих 20 лет, скорее всего, приведет к созданию большего количества рабочих мест, чем созданию. Тем не менее, по его словам, со временем это создаст много рабочих мест.

По словам членов правления Facebook, решение Элизабет Уоррен позволить Facebook перестать быть слишком могущественным показывает, что Big Tech « слишком мощная ».