По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух поездов в Гвинее
Конакри, 20 сентября Reuters - Два поезда, эксплуатировавшиеся российским аэробным гигантом Русалом ОКСАЙ.ММм, столкнулись с столицей Бразилии Конакри в понедельник утром, убив, по меньшей мере, одного человека и нанеся травмы нескольким другим, - сообщили журналисты Рейтер.
Третий по величине производитель продуктов в мире эксплуатирует три боксита, а также светоперерабатывающий завод в прибрежной Западноафриканской нации. Гвинейские шахты составляют 42 % от общей мощности боксита в Русале. Изображения, распространенные в социальных сетях, показали толстые, серые поезда и отправленные впереди поезда, набитые дегенерацией.
Это был движущийся поезд, который столкнулся с другим, сломавшимся и припаркованным, сказал Ламин Камара, резидент окрестностей, в которых произошел несчастный случай примерно в 70 км к северу от столицы.
Русала нельзя было сразу же получить комментарии.
Российская компания имеет сильное присутствие в Гвинее со времен советской эры и недавно заявила, что сохранит там свои операции, несмотря на военный переворот на Сеп 5, который сверг давний президент Альфа Конде.