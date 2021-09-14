По данным исследования, в Индии происходит падение антител, борющихся с COVID.
com state rs-888762 v 1 из 614 полностью вакцинированных медицинских работников в Индии обнаружили значительное падение антител, борющихся с COVID, в течение четырех месяцев после первого выстрела.
Убирание антител не обязательно означает, что люди, инфицированные, теряют способность бороться с болезнью, так как клетки памяти тела все еще могут войти, чтобы предложить значительную защиту, сказал директор государственного института, который провел исследование.
Через шесть месяцев мы сможем сказать вам более четко, будет ли необходим стимулятор, Сангамитра Пати из Регионального центра медицинских исследований, базирующегося в Бхубанесуаре, сообщил Рейтеру во вторник.
Мы также хотели бы провести аналогичные исследования в различных частях Пан-Индии для получения их данных PIDS. Британские исследователи сообщили в прошлом месяце, что защита, обеспечиваемая двумя дозами вакцины Pfizer BioNTEch и AstraZeneca, начинает исчезать в течение шести месяцев : www.reuters.org Healthcare-pharmaceuticals covid-jab - Industical-wanes - в течение шести месяцев uk-instanders 2021, 08-25.
Индийское исследование, опубликованное на платформе Research Squot ; Squot ; Research Squot ;, но еще не подвергнуто коллегиальной проверке, является одним из первых в стране, включавшей две основные вакцины - Ковишелд и Овалон, лицензированный вариант снимка AstraZeneca.
Официальные лица здравоохранения говорят, что, хотя они изучают развитие науки о дозах ускорителя, приоритетом является полная иммунизация 944 миллионов взрослых в Индии. Более 60% из них получили, как минимум, одну дозу и 19 % требуемых двух доз.
Случаи заболевания COVID и смертности в Индии неуклонно снижались с момента пика, который в начале мая составил более 400,000 случаев инфицирования. Индия сообщила о 33,29 миллионах случаев и 443 213 случаях смерти.