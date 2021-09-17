Зарубежка

Блумберг - Выпады из энергетического кризиса в Европе вызывают новые шоки в продовольственный сектор Великобритании после того, как онлайн-продавец Ocado Group прекратил поставлять замороженные товары клиентам, а мясная промышленность предупредила, что в течение двух недель компании могут перетираться.

Последний шок связан с внезапным отсутствием углекислого газа, который используется для замораживания свиней и цыплят на бойню, а также в упаковке для продления срока пребывания на полках и сухого льда, который ошеломляет замороженные продукты во время доставки. Поставщики попали под удар после того, как производитель удобрений CF Industries Holdings Inc. ответил на рост цен на природный газ, закрыв китайские заводы, которые делают углекислый газ побочным продуктом. Rival Yara International ASA заявила, что в пятницу это также демонизирует европейский потенциал.

Продовольственная промышленность Великобритании уже была вынуждена из-за Брексита и пандемии коронавируса, чтобы держать полки и меню в запасе из-за нехватки рабочих, отчасти вызванной низкой производительностью британского правительства. В некоторых магазинах было мало продуктов, таких как бекон, молоко и хлеб, в McDonald's Corporation, в прошлом месяце кончились молочные кошки, и фермеры предупреждают о запоздалости свиней на фермах из-за дефицита рабочей силы.

Недостаток поставок углекислого газа усиливает давление сейчас. Британская ассоциация по переработке мяса предупредила, что запасы CO2 могут иссякнуть в течение двух недель, заставив бойни закрыться, поскольку фермеры-свиньи уже столкнулись с неминуемой перспективой вымирания животных.

По словам знакомого с этим вопросом человека, который попросил не идентифицировать его, правительственные чиновники Великобритании ведут переговоры с должностными лицами мясного сектора по вопросу о CO2.

Окадо, онлайн-продавец продуктов, был вынужден прекратить поставлять сухую продукцию клиентам в Великобритании сегодня из-за нехватки сухого льда. Компания заявила в своем заявлении на своём сайте, что она работает с поставщиками, чтобы вернуть все в нормальное русло в ближайшее время. Это весьма тревожно, сказал Ник Аллен, президент ассоциации по производству мяса. Мы говорим об этой реальной катастрофе, если только в Европе - в идеале в мире - нет материалов, которые могут очень быстро заменить это количество CO2. Углекислый газ – побочный продукт производства удобрений – также используется в упаковочных продуктах, таких как мясо и овощи. По словам БМПА, говядина и ягнятина будут менее затронуты нехваткой CO2, но могут потерять пять дней срока годности из-за проблем с упаковкой. Британская ассоциация по производству пива также наблюдает за ситуацией в CO2 и изучает альтернативные источники, как заявила Ассоциация по производству пива.

Остановка производства в секторе удобрений показывает, как непомерно высокие цены на энергоносители влияют на энергоемкие отрасли Великобритании, - говорит Энергетическая группа Пользователи ( EPUG Он призвал Соединенное Королевство предпринять незамедлительные шаги для того, чтобы сделать британскую промышленность конкурентоспособной, поскольку цены на энергоносители возрастут.

Правительство заявило ранее на этой неделе, что оно отменило два завода в Великобритании из-за роста цен на энергоносители. В пятницу бельгийский производитель удобрений Яра заявил, что на следующей неделе она сократится примерно на 687 европейцев, по мере того как рекордно высокие цены на газ наносят ущерб ее производству.

Яра торгует примерно третью мировых аэробактерий, которые используются в удобрениях, но также полагаются на такие отрасли, как автомобили, текстильная промышленность, здравоохранение и косметика. Компания, которая заявила, что будет ограничивать производительность на ряде заводов, производит аэробы в Германии на площадках в Нидерландах, Германии, Норвегии, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.

Цены на удобрения в прошлом году подскочили, так как урожайное соревнование помогло фермерам увеличить покупки. Они получили дальнейшую поддержку после того, как ураган Николас ударил по сердце угольной промышленности США, а ураган Айда грозил еще большим ущербом в Мексиканском заливе. Более высокие затраты на питательные вещества могут усугубить глобальную инфляцию продовольствия в то время, когда голод растет, особенно в бедных странах.