PG&E планирует отключить электричество в Северной Калифорнии, чтобы остановить лесные пожары
Блумберг - PGE Corporation. заявила, что планирует перерезать электричество некоторым клиентам в части Северной Калифорнии как можно скорее в начале понедельника, чтобы остановить свои живые провода от разжечь лесные пожары во время бурных ветров.
По словам калифорнийского гиганта, он, скорее всего, переключит электричество на около 10000 домов и предприятий в десяти округах, включая округа Напа и холмы к западу от Сакраменто, согласно записи на сайте PGE.
По вторникам Национальная метеорологическая служба выпустила главный красный флаг для районов Северной Калифорнии. Это означает, что низкие температуры, очень высокая температура и сильный ветер, как ожидается, приведут к росту риска пожара.
Этим летом лесные пожары разорили западные территории США в условиях сильной засухи, которая опустошает леса и холмы. Быстро развивающийся огонь, который начался на холмах на востоке Сакраменто, вынудил жителей курортного города Южный озеро Тахо эвакуировать до выходных дней Труда. Этот пламя, который называется « Пожар Калдора », в значительной степени удалось сдержать.
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Ещё один пламя горит в Калифорнии, угрожая известной роще гигантских сикфуоратий в дикой природе. Пожарные заворачивали базу крупнейшего в мире по объему Дженерал Шерманского дерева, а также других массивных деревьев в парке с защитные алюминиевые листья в качестве меры предосторожности.