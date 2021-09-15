Первостепенные обещания сократить воздействие на окружающую среду без роста цен

Зарубежка

ЛОНДОН, 15 сентября : Reuters - Primark, одна из крупнейших модных цепочек в Европе, поклялась уменьшить свое воздействие на окружающую среду, не увеличивая цены, используя более долговечные материалы, делая одежду более долговечной и повышая заработную плату

В условиях, когда активисты по защите окружающей среды выделяют индустрию моды за ее интенсивное использование воды и химикатов, основные бренды находятся под давлением адаптации цепочек поставок и борьбы с культурой, которая привела к тому, что миллионы предметов оказались на свалках.

Компания Primark, которая продает более миллиарда товаров, включая прыгуны и джинсы за минимум 7 долларов в год за 10 фунтов каждая, сказала, что ее задача заключается в том, чтобы сделать устойчивую моду доступной для всех, а не только для тех, кто может себе это позволить.

Мы считаем, что устойчивость не должна оцениваться по цене, которую может себе позволить только меньшинство, по словам генерального директора Пола Маршана, эхом конкурентов, таких как H&M и Zara, которые также разработали планы по улучшению использования устойчивого сырья.

Многие участники кампании по защите окружающей среды скептически относятся к « зелёным обещаниям » со стороны брендов, считая, что ими движет потребность в хорошем PR, и что вместо этого данная отрасль требует более широких культурных изменений. По словам Примарка, его размер означает, что он может что-то изменить.

Primark, принадлежащий компании Associated British Foods в 1969 году в Великобритании, перед тем как захватить острова штурмом с ее сверхнизкими ценами, которые привели к тому, что покупатели вышли из магазинов, хватающих ее товарный маркой белые бумажные пакеты, полные одежды. Сейчас она доступна в 14 странах, включая США.

В то время как британская компания ранее присоединилась к отраслевым усилиям в области окружающей среды, заявление в среду отмечает первый раз, когда она публикует свои собственные измеримые цели.

В соответствии с планом, команда сотрудников будет работать на своих заводах, которыми она не владеет, в целях повышения энергоэффективности и содействия использованию возобновляемых источников энергии. Он будет направлен на ликвидацию пластика для одноразового использования и продолжение перехода к сельскохозяйственным методам, в которых используется меньше воды и меньше химических веществ.

Он планирует сделать долговечные части одежды к 2025 году, создать их переработкой по конструкции к 2027 году и сделать всю одежду из переработанных материалов к 2030 году.

Вдобавок к этим изменениям он также планирует работать с заводами и соперниками, которые используют одни и те же сайты для повышения заработной платы.

Условия труда в текстильной промышленности оказались в центре внимания после краха здания Rana Plaza в Бангладеш в 2013 году, в результате которого погибло более 1000 рабочих, а активисты поставили под сомнение то, как бренды типа Primark производят такие низкие цены.