Первый в мире человек, побывавший в космосе

Зарубежка

Взгляните на программы космических полетов НАСА в США и по всему миру.

Соединенные Штаты закончили свою космическую программу челнока с запуском программы Atlantis 8 июля 2011 года и приземлением 21 июля 2011 года.

И Индия, и Иран объявили о своих планах отправить экипаж космических кораблей в космос.

12 апреля 1961 - Восток 1 - первый человек в космосе на борту советского космонавта Юрия Гагарина. Он проводит 108 минут в космосе и делает одну орбиту вокруг Земли.

5 мая 1961 года - проект « Астронавт Меркурий » Алан Шепард - первый гражданин США в космосе на борту « Свободы 7 ». Он проводит 15 минут в суборбитальном рейсе.

16 июня 1963 года – Советский космонавт Валентина Владимировна Терешкова – первая женщина, впервые побывавшая на борту космоса. Она проводит семь часов в космосе и вращается вокруг Земли 48 раз.

18 марта 1965 года – Советский Алексей Леонов является первым человеком, который идёт в космосе.

3 июня 1965 года Эд Уайт стал первым американцем, который прошел в космосе во время « Джемини 4 ».

Апрель 1971 года - Солайт, экипаж космической лаборатории, запущен Советским Союзом.

18 апреля 1983 года Салли Райд стала первой американской женщиной в космосе на борту миссии STS-7.

29 августа 1998 года - Гленн, в 77 лет, становится самым старым человеком, который уйдет в космос на Space Shuttle Discovery.

15 октября 2003 - Шэньчжоу 5 - первый китайский человек в космосе на борту Ян Ливей.

21 июля 2011 года - Конец эксплуатации 135-й космической челнока завершает американскую космическую программу челнока.

Июнь 2012 года - Китай планирует запустить Tiangong 9, на борту которых находятся три трансатлантических астронавта, чтобы встретиться с Шэньчжоу - 1 - мини-космическую станцию в их первом космическом причале. Две команды готовятся к миссии, каждая из которых состоит из одного члена экипажа женского пола : майора Лиу Ван и капитана Ван Япина, обоих пилотов военно-воздушных сил.

16 июня 2012 года, Лю Ван запускает Shenzhou 9 с экипажем из трех человек, Лю Ван, Цзинь Хайпенга и Лю Яна, с запуска спутникового стартаста Цзюкуань в западной провинции Ганьсу. Лю Ван - первая женщина-тайконаут, которая пошла в космос без товарища по команде.

2 августа 2020 года в Мексиканский залив обрушился космический корабль « дракон » Космического блока, прекративший историческую двухмесячную миссию. Впервые в истории коммерческий космический корабль вывел людей на орбиту Земли.