Первый космический экипаж смог запустить медовый месяц на Луну

Зарубежка

В среду профессор Нью-Йоркского городского колледжа Мичио Каку, писатель и физик-теоретик, предсказал, что первый космический экипаж потенциально может запустить медовые месяцы на фактической луне.

Какаку сравнивает космические путешествия с эволюцией железных дорог и авиакомпаний.

На первой сцене для перевозки грузов и грузов использовались самолёты и железные дороги, - сообщил он хозяйке Стюарту Варни.

Вторая стадия : богатые люди сделали роскошный лайнер. Третья стадия : мама и папа могут теперь лететь на самолёте или железной дороге. Сейчас мы вступаем во вторую стадию космической программы, продолжил он. Если бы ваша мать и папа пошли в космос, третья стадия была бы в космосе. Мои потомки могут провести медовый месяц на Луне. Можно ли какое-то время выжить? Каку предоставил информацию в тот же день, когда SpaceX поможет сделать историю, когда в ней будет находиться первый гражданский экипаж, построенный с ракетами Falcon 9 и кораблями противоракетной защиты, названными « Вдохновление 4 ».

Вдохновление 4 должно взлететь с пускового комплекса 39 A в Космическом центре НАСА Кеннеди во Флориде. Окно запуска откроется в среду, 8 : 02. 00. EGT, и резервное окно будет открыто на 8 : 05. 00. EGT. в 16 сентября.

Согласно твиту в среду, условия казались благоприятными для ожидаемого запуска в среду.

Генеральный директор SpaceX Элон Маск, который также является генеральным директором Tesla, активно участвует в социальных сетях, продвигая полёт, который следует за сэром Вирджинии Галактики. Ричард Брэнсон приводит Билла Гейтса и Джеффа Безоса в синее происхождение.

Команда Вдохновления 4 будет налетать на ракету SpaceX " Falcon 9 " и капсулу Дракона ", миссия которой будет продолжаться примерно три дня и преследовать высоту около 360 миль - самую близкую к любому человеку со времени выполнения задач по ремонту космического телескопа Хаббла. Команда будет вращаться вокруг Земли каждые 90 минут по таможенной дорожке полета, которая будет тщательно контролироваться системой управления полетами аэрокосмической компании. После завершения миссии Дракон вновь войдёт в атмосферу Земли для падения у побережья Флориды.

Каку спросил Варни, что будет дальше в космическом путешествии и какие события, по его мнению, произойдут.

Первые астронавты, скорее всего, вернутся на Луну через два-три года после ответа 50-летнего разрыва, добавив, что по мере падения цен, возможно, туристы также получат возможность достичь поверхности Луны.

Какаку обратил особое внимание на то, что у Маска более широкие представления о Маске. Он действительно хочет поехать на Марс, Каку продолжал. Я думаю, что на Марсе все еще преждевременно, но тот самый факт, что мы думаем об этом, означает, что игра изменилась. Он продолжил объяснять, что США больше не сосредоточены на победе над россиянами, но теперь существует новое видение исследования вселенной. Перед тем как появиться на Cavuto : Coast to Coast в конце среды, бывший астронавт НАСА и командующий международной космической станцией д-р Лерой Чиао отметили, что всецивилизованное путешествие, несомненно, является первым и будет полностью автоматизировано. Он объяснил, что большинство их пятимесячных тренировок состояло в том, как они могут заботиться о себе в космосе и реагировать на все рутинные процедуры на борту, а также на непредвиденные чрезвычайные ситуации.