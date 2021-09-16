Первый электрический пикап сходит с конвейера в Иллинойсе
Ривийцы сворачивают сборную.
Во вторник стартап электромобилей начал строить свои первые производственные пикапы на своей фабрике в Нормальном, Айлл.
После нескольких месяцев строительства допроизводственных машин наш первый автомобиль-покупатель сегодня утром въехал в нормальную машину! Этот момент возможен потому, что коллективные усилия нашей команды сделали этот момент возможным, Ривиан, генеральный директор RJ Scaringe Tweet вместе с фотографиями с фабрики.
Не может ли ты подождать, чтобы получить это в наши руки у наших клиентов? Ривиан следует модели прямых продаж и управляет физическими магазинами еще, но не покупает прямые транспортные средства. Ожидается, что клиенты получат свои автомобили до конца сентября, что сделает Ривьяна первым автопроизводителем, который выведет на рынок с помощью массового электрического пикапа, в преддверии ЭМ GMC Hummer, который планируется продать в 2017 году?
На прошлой неделе среднеразмерный выпуск R1 T Start Edition ( RAPA ), который составил 73,000 долларов США, получил официальный рейтинг в диапазоне 314 миль на заряд, за которым последует модель с более низкой ценой, начинающаяся с 67,500 долларов США. SUV, основанный на той же самой драйвовой платформе - под названием R1 S, планируется к производству где-то осенью. У него также есть заказ из Амазонии на по меньшей мере 100000 фургонов с электропоставкой, которые владеют акционерной долей в компании.
Ривьян, который впервые раскрыл R1 T в конце 2018 года, подал документы для первоначального публичного предложения, что источники, которые, по словам Рейтер, обойдутся в 70-80 миллиардов долларов.