Первые гражданские астронавты приземлились во Флориде

Зарубежка

17 июня - 18 сентября : Рейтерс - Квартет недавно отлученных гражданских астронавтов, включающий миссию 4 по Вдохновлению SpaceX, был выброшен в Атлантику у Флориды утром в субботу, чтобы завершить трехдневный полёт первого всего гражданского экипажа, который когда-либо вылетал на орбиту Земли.

Партия SpaceX Dragon провела два ракетных огня в пятницу, чтобы подготовиться к возвращению в атмосферу и вернуться на Землю. Цель выстрела состояла в том, чтобы понизить высоту и выровнить траекторию дронта с местом его посадки.

По данным SpaceX, частная ракетная компания, основанная компанией Tesla Inc TSLA.O Elon Musk & Company, должна отправиться в море на парашют, примерно в 7 вечера на восток, примерно до заката.

SpaceX налетел на космические корабли из Флориды и запустил их из пригородной штаб-квартиры компании в Лос-Анджелесе.

Команда Вдохновения 4 разбила ракетами Falcon 9 из Космического центра Кеннеди в Кейп Канаверре в среду, на вершине одной из ракет SpaceX Jetcack.

В течение трех часов пилотный флангов достиг орбитальной высоты чуть более 363 миль 585 км - больше, чем Международная космическая станция или космический телескоп Хаббла, и самый дальний со времени начала программы « Аполлон Мун » в 1972 году.

Это также ознаменовало появление новиночного рейса нового космического туризма Маска и прыжок впереди конкурентов, которые также предлагают ездить на ракетных кораблях хорошо разогнанным клиентам, желающим заплатить небольшую удачу, чтобы испытать восхищение космическими рейсами и заработать крылья астронавтов.

Команда Вдохновения No 4 была во главе со своим богатым благодетелем, Джаредом Айзманом, директором исполнительного директора фирмы I-торговли Four.N.Schange 4 Payments Inc. взяла на себя роль руководителя миссии. Он заплатил нераскрытую, но, согласно сообщениям, огромные суммы денег - которые, согласно журналу « Тайм », составляют примерно 80000 миллионов - приятелю-миллиардеру Маску за все четыре места на борту « Клэ-дракона ».

Айзекман присоединился к трем менее зажиточным товарищем, которых он выбрал : геолог и бывший кандидат Астронавта НАСА Сиан Проктор, 51 помощник врача и детское выжившее лицо, выжившее от рака кости Хейли Арцено, 29 лет, инженер по аэрокосмической информации и ветеран ВВС Крис Сэмброски, 42 года.

Айзекман задумал этот рейс, прежде всего, для того, чтобы повысить информированность и сделать пожертвования для одной из его любимых причин, Детской исследовательской больницы Святой Иудии, ведущего педиатрического рака центра в Мемпхисе, штат Теннесси, где Арцене был пациентом и теперь работает

Команда Вдохновения 4 не играла никакой роли в плавании космических кораблей, которые управлялись наземными командами и системами наведения, несмотря на то, что Айзекман и Проктор были пилотами лицензий.

SpaceX уже является самым популярным игроком в растущем созвездии коммерческих ракетных предприятий, успешно запустив на борт космической станции НАСА множество грузовых грузов и астронавтов.

Два соперничающих оператора, Virgent Galactic Holdings IncSCE.N и Blue Origines, запустили свои собственные астротуризмовые службы в последние месяцы, с их соответствующими руководителями-учредителями, миллиардерами Ричардом Брансоном и основателем AMZN.O основателем Джеффом Безосом, каждый из которых присоединился к езде в поездку.

Эти короткие рейсы, продолжавшиеся в течение нескольких минут, были суборбитальными рейсами, по сравнению с тремя днями на орбите Вспышки 4.