Зарубежка

ЛОНДОН, 16 Септ Рейтер - В четверг Национальная служба здравоохранения заявила, что после того, как чиновники и правительство начали программу в начале недели, Англия начала свою кампанию по повышению уровня вакцинации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник обрисовал, как ускоренная программа для более чем 50-х и других приоритетных групп станет ключевой частью его плана по плаванию зимой без дальнейших блокировок коронавируса.

По крайней мере через шесть месяцев после того, как люди получат вторую дозу вакцины от COVID-19, будет проведена вакцинация от бустера, что означает, что распространение будет примерно соответствовать первоначальному приоритетному списку и начнется с наиболее уязвимых и медицинских работников.

NHS England сообщила, что общинные центры начали вакцинацию медицинских работников, и полное развертывание общины начнется на следующей неделе.

По словам министра здравоохранения Саджида Джавида, удивительно, что сегодня разрабатываются первые форсунерные яблоки.

Я призываю всех, кто имеет право выступить за его поддержку, продлить защиту, которую вакцинация предлагает тем, кто находится в наибольшей опасности, по мере того как мы приближаемся к Зимним месяцам. Объединенный комитет Британии по вакцинации и иммунизации JCVI рекомендует использовать заколку Pfizer BioNTEch в кампании по стимулированию или, в качестве альтернативы, полудозу вакцины Modona.

На этой неделе правительство также объявило о начале массовой вакцинации детей в возрасте 12-15 лет, которую NHS описала как начало в школах на следующей неделе.