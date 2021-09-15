ПепсиКо, чтобы сократить использование пластмассы

Зарубежка

Гигант ПепсиКо, базирующийся в Силиконовой Долине, сократит использование пластика и расширит свой бизнес по производству воды на SodaStream, чтобы расширить рынки, несмотря на растущие призывы потребителей, клиентов и сторонников изменения климата бороться с пластиковыми отходами.

В новой инициативе под названием « Подстрекайте чипсы для лошадей » и создатель Pepsi сказал в среду, что она направлена на сокращение использования девственных пластиков на одну порцию наполовину по всем брендам и повторное использование на 50% вторичного содержания во всей упаковке.

Его стандартом измерения будет количество пластика, используемого для обслуживания 12 унций напитков и 1 оз-еда, что поможет компании легко измерить свой пластиковый след по разнообразному портфолио, который включает в себя чипсы и закуски для овсянки и овсянки.

Компания Rival Coca-Cola планирует продать полные пластмассовые бутылки в Соединенных Штатах, когда компания и PepsiCo появятся в качестве новых целей https : www.greenpeace.com. Согласно докладу Гринписа https : https://greenpeace.org / index.html org usa platic-is - a-climate-health and social-справедливость. Coca-Cola ежегодно использует более 100 миллиардов индивидуальных бутылок рециркулируемого пластика, в то время как PepsiCo производит 2,3 миллиона тонн пластмасс за тот же период.

Амбициозный план Рамона Лагуарты по масштабированию своего блестящего водного бизнеса во всем мире мог бы помочь сократить использование более 200 миллиардов пластмассовых бутылок в 2030 году, как сказал во время интервью главный исполнительный директор PepsiCo Рейтер.

CodaStream, купленный PepsiCo в 2018 году, производит машины и баллоны многоразового использования, которые позволяют пользователям делать свою собственную газировку или газированную воду дома.

Бренд, который в настоящее время находится в 40 странах, принесет новые вкусы на 23 дополнительные рынки, а также представит свою новую Платформу Содорима, предназначенную для предприятий на 10 дополнительных рынках к 2022 году, как заявила в заявлении компания. В то время как переработанный пластик является частью решения, мы разрабатываем целую новую модель с SodaStream, которая необходима для нашей стратегии роста в области напитков, сказал Лагуарта.