Зарубежка

Пентагон сказал в пятницу, что " вместо того, чтобы прямо посмотреть на Пентагон, чтобы помочь людям сражаться во время беспорядков 6 января, мне потребуется 100 солдат Национальной Гвардии, чтобы укрепить его резервные силы, чтобы помочь защитить Капитолий, если потребуется нечто важное, чем запланированное на четверг митинг, чтобы поддержать людей, обвиняемых в участии в смертельном нападении.

Сотни ультраправых сторонников ожидаются в Колумбийском округе для митинга « Justice for J 6 », ссылаясь на штурм яна 6. Капитолия со стороны сторонников Джо Байдена в попытке остановить проверку победы Трампа на выборах

Представитель Пентагона сказал, что просьба была представлена полицией Капитолия, и войска будут базироваться из О.К. Армори.

По словам пресс-секретаря, они будут использоваться после того, как будут использованы местные, федеральные и местные правоохранительные органы.

По словам пресс-секретаря, эта рабочая группа будет развернута только по просьбе полиции Капитолия, чтобы помочь защитить здание американского Капитолия и офис Конгресса, проверив входные точки на строительстве границ и охраняя полномочия лиц, которые хотят получить доступ.

Полиция усилила безопасность вокруг Капитолия, помня о бунтарях на Ян 6, которые напали на полицию, вызвали огонь и ворвались в здание, отправив законодателей и тогдашнего президента Майка Пенса бежать за безопасностью.

Рабочие перестроили ограждение, которое было вытянуто вокруг Белого Капитолия на следующий день, но было установлено в июле.

Забор отделил лужайки Капитолийского холма от других общественных достопримечательностей, включая Верховный суд, Библиотеку Конгресса, офисные здания Конгресса и Капитолийный блок отражения, расположенный к западу от Капитолийского холма, где протестующие планировали встретиться в субботу.

По словам Администрации безопасности транспорта, туристы, прибывшие в аэропорты недалеко от Вашингтона, столкнутся с усилением безопасности в преддверии митинга.

Полиция и лидеры Конгресса заявили, что они готовы к протестам в субботу. Большинство членов Конгресса будет вне города.