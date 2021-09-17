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Зарубежка
Пентагон одобрил Национальную гвардию для защиты здания Капитолия Калифорнийского университета
17 сентября, 2021 19:15
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Русская планета
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ВАШИНГТОН, 17 сентября Reuters - министр обороны США Ллойд Остин одобрил просьбу о предоставлении 100 солдат Национальной гвардии для защиты Капитолия, если потребуется, - сказал Пентагон в пятницу перед запланированным митингом в поддержку людей, обвиняемых в участии в смертельном бунте Ян 6.
Представитель Пентагона сказал, что войска будут расположены в О.К. Арматории и будут использованы только после того, как будут модернизированы местные, местные и федеральные правоохранительные силы.
По словам пресс-секретаря, рабочая группа будет развернута только по просьбе полиции Капитолия, чтобы помочь защитить здание американского Капитолия и здания офиса Конгресса, ограждая пункты въезда и проверяя полномочия лиц, ищущих доступ к зданию.
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