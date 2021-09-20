Новости – Зарубежка
Зарубежка
Пассажиропоток в Европе вырастет в следующие 20 лет
20 сентября, 2021 14:30
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Русская планета
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ЛОНДОН – Вице-президент коммерческих маркетинговых компаний Боинга предсказал, что в течение следующих 20 лет объем пассажирских перевозок в Европе будет расти на 31,1 в год, и сказал, что спрос на самолеты в регионе будет продолжать расти по мере развития процесса восстановления COVID-19.
Боинг, VP коммерческих маркетинговых компаний, Даррен Гулст, американский самолётник, сказал, что в ближайшей перспективе все 700 самолетов будут нуждаться в замене в Европе из-за старения флота в регионе.
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