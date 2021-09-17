Пассажир заметил, что самолет Spirit Airlines летит с такой же скоростью.

Зарубежка

В пятницу пассажир самолета-энтузиаста заметил, что, по словам трекера, самолет Hildron Airlines, который вылетел на несколько пятен впереди своего самолёта United Waleal, сейчас был в порядке.

Пассажир, который также является лицензированным авиаотправителем, догадался, что рейс Story, скорее всего, летел медленнее, чтобы сэкономить деньги, как бережливый водитель на шоссе. По данным DAD, топливная экономика обычно уменьшается на 50 миль в час. Это интересное наблюдение открыло открытый секрет в мире авиакомпаний и авиарейсов : не все они летают с одинаковой скоростью. Два одинаковых маршрута с одинаковыми погодными условиями могут иметь два разных ETA.

Несмотря на то, что время от времени пилот с гордостью сообщает пассажирам о намерении набрать дополнительное время в воздухе, люди, как правило, считают, что самолеты движутся так же быстро, как и лучше всего, как и автобус или поезд. Даже жена Скотта Кристина написала свой сюрприз по этому факту.

Аналитик Бернштейна Дэниел Розка сказал Yahoo Finance, что все эти скорости зависят от конкретной авиакомпании и ее целей. По его словам, некоторые авиакомпании, такие как Ryanair и Wizz, пролетают, как правило, с оптимальной скоростью, которая снижает горение

Сетевые авиакомпании иногда летают быстрее, чтобы обеспечить более высокую производительность, учитывая, что их самолеты находятся на земле в течение длительного времени, по его словам. Если вы летаете медленнее, вы можете переплыть больше полётов в свой день. Однако, если вы полетите быстрее, вы сможете добавить меньше полётов и меньше затрат на топливо. Другими словами, скорость диктуется целями авиакомпании, будь то временные показатели, перелеты или экономия денег на топливе – вещи, которые все находятся в движении в зависимости от авиакомпании, дня недели и ситуации.

По словам Розки, различия не огромны, как правило, что-то вроде 466 миль в милях - 547 миль в милях, что означает разницу в количестве дополнительных 81 километр в час.

Оценивая ситуацию, Манн сказал, что обычно самолеты, которые стремятся набрать скорость, в данном случае будут летать меньше, но могут быть вызваны тем, что Объединённый самолет, работающий на меньшем весе, будет меньше пассажиров, чем реактивный самолет в Airbus A380. По его словам, это бы замедлило движение самолёта с более медленной крейсерской скоростью.

По его словам, авиалинии все еще пытаются сберегать топливо, когда могут, физика полёта заключается в том, что летание быстрее и тяжелее на любой конкретной высоте требует большего потока топлива. Высота очень щекотлива, поскольку часто это продукт веса, и Манн объяснил, что длинные рейсы часто должны идти по лестнице, что означает, что самолёт будет медленно взбираться на него, когда он сжигает топливо, потому что само топливо представляет собой значительную стоимость веса

По его словам, они не могут достичь последней крейсерской высоты с их исходным весом, отмечая, что электрические самолеты в будущем сломают летающую карту, поскольку аккумуляторы не сжигают топливо и становятся легче, создавая проблемы с электрическим локомотивом.