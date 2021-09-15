Зарубежка

Парлер, самопровозглашенная консервативная платформа социальных сетей, поддерживаемая консерваторами, будет спонсировать NASCAR XFinity Series драйвера JJ Eley's No. По данным компании, во вторник в этом месяце в Лас-Вегасе произошло 17 гонок на автомобиле Motor Speedway.

В субботу, 25 сентября, машина Парлера покажет логотип Йели во время альско-модернизмс 302. Мероприятие является вторым этапом первого плей-оффов первого плей-оффов NASCAR.

Парлер был великолепен, когда Йели участвовала в гонке, сказал Ейли в заявлении. Я думаю, что Парлер разделяет мнение многих фанатов NASCAR и меня о том, что свобода слова и способность вести открытый диалог в открытом или оффлайне без страха является важной частью этой страны. Председатель Парлера Джонатан Смит сказал, что платформа стремилась к партнерству с водителем, который воплощает ценности, важные как для общин Парлера, так и для NASCAR, согласно пресс-релизу.

Фармер сказал, что Джей Джей Йейли был тем парнем.

Продвижение NASCAR – это последняя попытка Парлера утвердиться после спорного года. Apple и Alphabet Google удалили Parler из магазинов приложений после беспорядков в Капитолии 6 января, в то время как Amazon каждый запретил приложение использовать свою веб-платформу хостинга.

Все три компании ссылались на озабоченность тем, что Парлер не предпринял адекватных шагов для решения проблем, связанных с постами, подстрекающими к насилию, после сообщений, связывающих платформу с беспорядками яна 6. Действия подтолкнули к общественным действиям Парлера, который обвинил известные технологические фирмы в цензуре.

В апреле Apple Parler аппарат восстановлен после того, как платформа согласилась внести изменения в политику App

Парлер выдвинул себя в качестве альтернативы платформам, таким как Facebook и Twitter, которые находятся под наблюдением демократических законодателей из-за редактирования контента и практики конфиденциальности. В пресс-релизе компании говорится, что это инклюзивная платформа социальных сетей, которая принимает людей всех политических партий и взглядов различных позиций.