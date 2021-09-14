Папа Франциск говорит, что крест не должен использоваться в качестве политического символа

Зарубежка

Папа Франциск прибыл 14 сентября 2021 года в Пресов, Словакия, в Литургию Святого Иоанна Кристостома. ПРЕСОВ, Словакия, 14 сентября Рейтер - Папа Франциск сказал во вторник, что крест не должен использоваться в качестве политического символа, и предупредил против христиан, пытающихся стать триумфально настроенным в явной критике использования религии в партийных целях.

Франциск прилетел в город Пресов в Восточной Словении, где он председательствовал на долгой службе, используемой как христианская литургия, священный ритуал, используемый Восточной католической и православной церквями.

Папа римский использовал свое почтение вокруг темы христианской идентичности, говоря, что кресты и распятия часто использовались христианами поверхностно.

Он сказал, что 30,000 верующих сказали ему, что у многих христиан распятия или кресты на шеях, на стенах в их домах, в их автомобилях и в карманах, но они не имели настоящих отношений с Иисусом.

Что хорошего в том, что кто-то перестанет смотреть в распятого Иисуса и откроет ему наши сердца, сказал он? Давайте не будем сводить крест к религиозной цели преданности, а не к религиозному символу, к знаку социального статуса. В 1950 году в Преове коммунистические власти заставили восточных католиков-критов, которые обязаны быть верными Папе, присоединиться к православной церкви. Целый ряд священнослужителей Восточного Рейта были посажены в тюрьму за отказ.

Виктор Орбан, чей папа на короткое время остановился в воскресенье, обратился к религиозным настроениям в своей антииммиграционной и националистической политике, заявив, что католическое наследие Венгрии рискует исчезнуть.

После встречи с Папой в воскресенье Орбан сказал, что попросит папу не позволить христианской Венгрии погибнуть. Папа сказал в Венгрии, что страна может сохранить свои христианские корни, открывая их для нуждающихся. Во вторник на литургии Франциск снова, казалось, предостерегал христиан от использования их религии в так называемых культурных войнах, которые, по его мнению, вредят общему благу.

Как часто мы стремимся к Кристи победителей, триумфальному христианству, которое является важным и влиятельным.

В каком порядке я получаю славу и честь? Он сказал.

В Словакии ультраправая Народная Партия Котлебовци Наш Словакия говорит, что она стоит на трех столпах – христианской, национальной и социальной – и поклялась предотвратить миграцию главным образом мусульманских беженцев.

Крест – это не флаг, который надо размахивать, а чистый источник нового образа жизни, сказал Франциск, добавив, что радикальный верующий считает никого не врагом, а всех как брата или сестру Ряд политических партий в Европе, включая несколько ультраправых партий на востоке, используют кресты на своих политических флагах или символах.

Одна из союзников Орбана в Венгрии, крошечная Христианско-демократическая народная партия KDNP использует крест на своем символе. ультраправая националистическая партия " Наша Родина " Ми Хазанк использует горизонтальный крест, имеющий два вазантийского луча.