Пандемия замедляет прогресс Фонда Билла Гейтса в достижении своих амбициозных целей 2030 года

Зарубежка

Последствия продолжающейся пандемии COVID-19 заметно замедлили прогресс Фонда Гейтса в достижении его амбициозных целей 2030 года по построению лучшего мира.

Однако, по словам Марка Сюзмана из банка Yahoo Financial, большинство целей вышли из строя, прежде чем Фонд выпустил свой ежегодный отчет вратарей. Фонд Гейтса, крупнейший фонд в мире, является сопредседателем основателя Microsoft Билла Гейтса и его бывшей супруги, Мелинды Френч Гейтс.

Обзор вратарей сродни ежегодному отчетному листу для фонда по достижению его 17 целей, которые были установлены в 2015 году задолго до пандемии. Они включают в себя существенное улучшение финансовой интеграции бедных, расширение доступа к санитарии в развивающихся странах, демонизацию изменения климата и искоренение крайней нищеты для всех людей во всем мире.

Однако, учитывая, что пандемия вызывает все, от снижения мобильности до финансовых трудностей во многих странах до пересмотра семейных структур, вероятно, что для достижения своих целей Фонду Гейтса потребуется период после 2030 года.

Например, в докладе этого года подчеркивается резкое замедление темпов роста крайней бедности.

Пандемия и последовавшие за ней экономические кризисы обратили вспять прогресс в искоренении бедности на четыре года. В районах, где экстремальная бедность, эпидемии, экономические проблемы и демографические факторы продолжают сохраняться, мы ожидаем, что в ближайшие годы снижение уровня бедности замедлится почти на нынешнем уровне.

Между тем, в докладе отмечается, что пандемия нарушила вакцинацию во всем мире от смертельных заболеваний, не связанных с COVID-19.

COVID 19 привел к серьезным сбоям в работе вакцин и других жизненно важных медицинских служб. Как говорится в докладе, перед многими программами иммунизации стоит задача догнать неучтенную вакцинацию детей, одновременно с этим внедряя вакцины против COVID-19.

Сюзман объясняет : этот набор амбициозных целей от всего, от финансовой инклюзивности, доступа к санитарии, искоренения нищеты, улучшения образования – в настоящее время, почти все из них либо стагнируют, либо вы немного сбились с пути, либо находятся на худшей траектории, чем раньше. В докладе этого года Билл и Мелинда Френч Гейтс выступают за увеличение инвестиций в системы здравоохранения, образования и женщин в попытке улучшить мир в ближайшие годы.

Эта пара надеется, что фонд вернется к своим целям 2030 года.

Это был год, который укрепил нашу веру в то, что прогресс неизбежен, но невозможен. Усилия, которые мы приложили, имеют большое значение. Можем ли мы извлечь уроки из успехов и неудач сегодняшней пандемии, как нетерпеливые оптимисты? Брайан Соци - главный редактор и якорь компании Yahoo Financial. Следуя за Sozzi на сайте LinkedIn BrianSozzi и Twitter?