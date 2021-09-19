Пандемия коронавируса: вот что произошло в Дании, Таиланде

Зарубежка
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицинаЗарубежка
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Пандемия коронавируса: вот что произошло в Дании, Таиланде

Электрон Сыроежкин
19 сентября, 2021 17:00
5 мин
Электрон Сыроежкин
19 сентября, 2021 17:00
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Спустя более 18 месяцев после пандемии коронавируса в Лондоне CNN, несколько стран решили, что пришло время открыть и принять на вооружение модель Ковида.

Некоторые из них имеют завидные показатели вакцинации, другие решили, что затраты на сохранение экономических и социальных ограничений перевешивают выгоды.

Какие пять стран должны внимательно следить за тем, как их новые стратегии оправдались?

Дания : страна, которая объявила о мерах предосторожности на границе.

10 сентября датское правительство отменило все сохраняющиеся ограничения на коронавирус в стране, заявив, что COVID 19 больше не является заболеванием, которое представляет собой критическую угрозу для общества. Теперь датчане могут войти в ночные клубы и в рестораны, не показывая паспорт Ковида, пользоваться общественным транспортом без обложки лица и встречаться в большом количестве без ограничений - по сути, вернуться к предкризисной жизни.

Ключом к успеху Дании отчасти является ее вакцинация : по состоянию на 13 сентября более 74,% населения Дании были полностью вакцинированы против COVID-19, согласно Our World in Data.

Уровень передачи, или ставка R, в настоящее время составляет 0,7, что означает, что эпидемия продолжает снижаться, как написал министр здравоохранения Магнус Хейник в твиттере в среду. Если это менее 1,0, то в ближайшем будущем число случаев COVID 19 увеличится. Если оно будет ниже 1,0, число случаев сократится в ближайшем будущем.

По словам Хеник, вакцины и все граждане, приложенные в Дании огромные усилия на длительный период времени, являются основой для того, чтобы мы делали это хорошо.

Несмотря на такой оптимизм, Хейник в прошлом месяце выступил с осторожностью, когда правительство объявило конец предложенной дате ограничения. И правительство не колеблется действовать быстро, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе, сказал он.

Сингапур : Попытка жить с Дельтой, но Ковид не помогает.

В июне правительство Сингапура объявило, что планирует двигаться вперёд по пути к стратегии Ковида - попытке контролировать вспышки с помощью вакцин и мониторинга госпитализаций, а не ограничивать жизнь граждан.

Хорошая новость в том, что Ковид никогда не исчезнет. Хорошая новость заключается в том, что в нашей среде можно нормально существовать, - писали в то время 19 чиновников Сингапура, занимавшие топ-менеджеров.

Власти начали некоторые ограничения в августе, позволив полностью вакцинированным людям собираться в ресторанах и ужинать в группах из пяти, начиная с двух.

По словам Целевой группы Singhaship Covid-19, она будет пытаться ограничить вспышку путем более частого обязательного отслеживания контактов, более высокого уровня случаев и кластеров, а также более агрессивного тестирования работников с высокой степенью риска.

Сингапур сменил агрессивную стратегию нулевого ковида, прежде чем изменить свой подход, и у него один из самых высоких – уровень вакцинации в мире 19, при этом 81,1 % населения полностью вакцинировано.

Таиланд : Замедление прививки, но в любом случае он

По словам Рейтерса, туристам, которые полностью вакцинированы против COVID 19 и обязуются поддерживать режим тестирования, будет разрешено войти в столицу Хуа Хин, Паттая и Чан Май.

На острове Пхукет 1 июля 2015 года иностранные туристы были вакцинированы без соблюдения требований к карантину. 15 июля, аналогичная программа была запущена на островах Кох Самуи, Кох Фа Нган и Кох Тао под названием Самуи Плюс. Несмотря на то, что в 2020 году, благодаря успешным мерам по сдерживанию, Таиланд изо всех сил пытался контролировать случаи заболевания, несмотря на то, что он удерживал число инфицированных на низком уровне в 2020 году.

Уровень вакцинации отстает от уровня других. По данным « World In Data », всего лишь менее 18 % тайского населения были полностью вакцинированы против Ковида по состоянию на 13 сентября, а ещё 21 % были вакцинированы частично.

общенациональный комендантский час в ночное время был снижен до 11 вечера до 4 утра. Объёмы разрешённых собраний увеличились до 250 человек в помещениях и 500 человек на свежем воздухе, а ограничения на продажу алкоголя были далее снижены.

Рамафоза добавила, что разрушительная третья волна инфекций, во главе с более переносным вариантом дельты, не закончилась, но предупредила, что в стране сейчас имеется достаточно вакцинных доз, чтобы покрыть всю взрослую популяцию, и более четверти взрослых получают хотя бы одну дозу.

Он поощрял всех вакцинировать и соблюдать сохраняющиеся ограничения, чтобы позволить стране вернуться к нормальной жизни.

Третья волна еще не завершилась, и только посредством наших действий в индивидуальном и коллективном порядке мы можем сократить число новых инфекций, сказал он.

Страна уже начала распространять ускорители среди тех, кто полностью вакцинирован. Органы здравоохранения одобрили использование китайской вакцины « Чайнатив » для детей в возрасте шести лет и старше ; прививки начались в понедельник.

Несмотря на угрозу варианта дельты, правительство объявило в среду о шагах, которые были направлены на открытие страны для международного туризма с 1 октября до как раз вовремя для летнего сезона в стране Южного полушария.

Иностранные нерезиденты смогут войти в настоящее время, при условии, что они соответствуют определенным требованиям и изолируют себя на пять дней по прибытии.

Тот факт, что прибывшие туристы могут приехать в Чили, является важным шагом для восстановления зарубежного туризма в Чили, заявил заместитель министра туризма Жос Луис Уриарте. Важно отметить, что это первый шаг, и мы сможем продолжать двигаться вперед до тех пор, пока мы поддерживаем надлежащие условия здоровья.

Поделиться
ТЕГИ
Индонезия
Таиланд
Дания
Чили
Кения
Ирландия
Лондон
Париж
Сингапур
Твиттер
Нацистская Германия
Соединенные Штаты Америки
Провинция Пхукет
НБК
Карибский регион
Чеанг Май
Хуа Хин
Ко Фанган
Ко Самуи
Ко Тао
Магнус Хеунике
« Наш мир в данных »
Паттета
Китайская Биотехнология
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
5 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!