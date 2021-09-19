Пандемия коронавируса: вот что произошло в Дании, Таиланде

Зарубежка

Спустя более 18 месяцев после пандемии коронавируса в Лондоне CNN, несколько стран решили, что пришло время открыть и принять на вооружение модель Ковида.

Некоторые из них имеют завидные показатели вакцинации, другие решили, что затраты на сохранение экономических и социальных ограничений перевешивают выгоды.

Какие пять стран должны внимательно следить за тем, как их новые стратегии оправдались?

Дания : страна, которая объявила о мерах предосторожности на границе.

10 сентября датское правительство отменило все сохраняющиеся ограничения на коронавирус в стране, заявив, что COVID 19 больше не является заболеванием, которое представляет собой критическую угрозу для общества. Теперь датчане могут войти в ночные клубы и в рестораны, не показывая паспорт Ковида, пользоваться общественным транспортом без обложки лица и встречаться в большом количестве без ограничений - по сути, вернуться к предкризисной жизни.

Ключом к успеху Дании отчасти является ее вакцинация : по состоянию на 13 сентября более 74,% населения Дании были полностью вакцинированы против COVID-19, согласно Our World in Data.

Уровень передачи, или ставка R, в настоящее время составляет 0,7, что означает, что эпидемия продолжает снижаться, как написал министр здравоохранения Магнус Хейник в твиттере в среду. Если это менее 1,0, то в ближайшем будущем число случаев COVID 19 увеличится. Если оно будет ниже 1,0, число случаев сократится в ближайшем будущем.

По словам Хеник, вакцины и все граждане, приложенные в Дании огромные усилия на длительный период времени, являются основой для того, чтобы мы делали это хорошо.

Несмотря на такой оптимизм, Хейник в прошлом месяце выступил с осторожностью, когда правительство объявило конец предложенной дате ограничения. И правительство не колеблется действовать быстро, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе, сказал он.

Сингапур : Попытка жить с Дельтой, но Ковид не помогает.

В июне правительство Сингапура объявило, что планирует двигаться вперёд по пути к стратегии Ковида - попытке контролировать вспышки с помощью вакцин и мониторинга госпитализаций, а не ограничивать жизнь граждан.

Хорошая новость в том, что Ковид никогда не исчезнет. Хорошая новость заключается в том, что в нашей среде можно нормально существовать, - писали в то время 19 чиновников Сингапура, занимавшие топ-менеджеров.

Власти начали некоторые ограничения в августе, позволив полностью вакцинированным людям собираться в ресторанах и ужинать в группах из пяти, начиная с двух.

По словам Целевой группы Singhaship Covid-19, она будет пытаться ограничить вспышку путем более частого обязательного отслеживания контактов, более высокого уровня случаев и кластеров, а также более агрессивного тестирования работников с высокой степенью риска.

Сингапур сменил агрессивную стратегию нулевого ковида, прежде чем изменить свой подход, и у него один из самых высоких – уровень вакцинации в мире 19, при этом 81,1 % населения полностью вакцинировано.

Таиланд : Замедление прививки, но в любом случае он

По словам Рейтерса, туристам, которые полностью вакцинированы против COVID 19 и обязуются поддерживать режим тестирования, будет разрешено войти в столицу Хуа Хин, Паттая и Чан Май.

На острове Пхукет 1 июля 2015 года иностранные туристы были вакцинированы без соблюдения требований к карантину. 15 июля, аналогичная программа была запущена на островах Кох Самуи, Кох Фа Нган и Кох Тао под названием Самуи Плюс. Несмотря на то, что в 2020 году, благодаря успешным мерам по сдерживанию, Таиланд изо всех сил пытался контролировать случаи заболевания, несмотря на то, что он удерживал число инфицированных на низком уровне в 2020 году.

Уровень вакцинации отстает от уровня других. По данным « World In Data », всего лишь менее 18 % тайского населения были полностью вакцинированы против Ковида по состоянию на 13 сентября, а ещё 21 % были вакцинированы частично.

общенациональный комендантский час в ночное время был снижен до 11 вечера до 4 утра. Объёмы разрешённых собраний увеличились до 250 человек в помещениях и 500 человек на свежем воздухе, а ограничения на продажу алкоголя были далее снижены.

Рамафоза добавила, что разрушительная третья волна инфекций, во главе с более переносным вариантом дельты, не закончилась, но предупредила, что в стране сейчас имеется достаточно вакцинных доз, чтобы покрыть всю взрослую популяцию, и более четверти взрослых получают хотя бы одну дозу.

Он поощрял всех вакцинировать и соблюдать сохраняющиеся ограничения, чтобы позволить стране вернуться к нормальной жизни.

Третья волна еще не завершилась, и только посредством наших действий в индивидуальном и коллективном порядке мы можем сократить число новых инфекций, сказал он.

Страна уже начала распространять ускорители среди тех, кто полностью вакцинирован. Органы здравоохранения одобрили использование китайской вакцины « Чайнатив » для детей в возрасте шести лет и старше ; прививки начались в понедельник.

Несмотря на угрозу варианта дельты, правительство объявило в среду о шагах, которые были направлены на открытие страны для международного туризма с 1 октября до как раз вовремя для летнего сезона в стране Южного полушария.

Иностранные нерезиденты смогут войти в настоящее время, при условии, что они соответствуют определенным требованиям и изолируют себя на пять дней по прибытии.

Тот факт, что прибывшие туристы могут приехать в Чили, является важным шагом для восстановления зарубежного туризма в Чили, заявил заместитель министра туризма Жос Луис Уриарте. Важно отметить, что это первый шаг, и мы сможем продолжать двигаться вперед до тех пор, пока мы поддерживаем надлежащие условия здоровья.