Ожидания роста розничных продаж в США увеличиваются, но доллар остается на высоком уровне

Зарубежка

ЛОНДОН, 17 сентября – Рейтер – Доллар был на три недели выше в пятницу, после того как улучшенные показатели розничных продаж в Соединенных Штатах увеличили ставки на прочность американской экономики и более раннее ужесточение монетарной политики.

К 0720 году, ГМТ, курс валюты был положительным, но потерял почти трехнедельный низкий уровень розничной торговли в США, внезапно вырос в августе, увеличившись на 0,7 % по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на ожидание уменьшения на 0,8 %, в то время как опрос деловой настроенности ФРС также показал значительное улучшение.

Цифры помогли возродить осторожные взгляды на экономику США после медленной инфляции потребителей и осторожных данных о росте занятости в начале этого месяца, а также обуздали ожидания раннего сокращения покупки активов Федеральной резервной системой

В пятницу, после выхода индекса потребительского настроения Мичиганского университета, многие инвесторы в прошлом месяце удивились, когда он скатился до минимума за десять лет из-за меньших доходов и более высокой инфляции.

В ходе сессии индекс доллара немного составлял 92.799, но был близок к пику в 92,965 за три недели в ночь на четверг.

В пятницу на валютном рынке в целом было тихо, а торговцы не хотели занимать новые огромные позиции, прежде чем начнется целый ряд важных встреч центрального банка, которые должны были состояться на следующей неделе, в том числе из ФРС, Банка Японии и Банка Англии.

Несмотря на продолжающийся Китай Evergrande-Saga и поддержку многих из них того, что акции имеют отношение к коррекции, на удивление поддерживаются настроения о риске. По словам аналитиков, ожидайте еще одну напряженную торговую сессию по FX до спокойной недели встреч центрального банка.

Швейцарский франк смягчил свои потери, достигнув пятимесячного минимума по отношению к доллару в 0,9280 франка.

Доллар укрепился до 109,84 иены, получив 0,33,% в четверг, чтобы сдвинуться с самого низкого уровня за шесть недель в среду, который составляет 109,11 иены.

До сих пор иена имела лишь ограниченную реакцию на предвыборную гонку LDP правящей Либерально-демократической партии, которая официально начнется в пятницу перед голосованием 29 сентября. Доминирование ЛДП в парламенте означает, что новым руководителем партии будет премьер-министр.

Крупнейшие макро игроки не ожидают больших изменений в политике. Отсутствие шагов в иене является свидетельством этого, заявил Хиромичи Ширакава, вице-председатель и главный экономист Credit Suisse в Японии.

Китайский юань немного подскочил и был последним на 0,1 % после падения в четверг на 0,4 %.

Доллар США был продан 6,447 оффшорному доллару, под давлением растущего беспокойства по поводу сектора недвижимости Китая, поскольку инвесторы боятся, что гигант недвижимости Пекин Эверграндес может объявить дефолт по его купоновым платежам на следующей неделе.

Тем не менее, на основе торгового взвешивания Юань приблизился к своему самому высокому уровню за последние пять лет, как на прибрежных, так и на офшорных рынках.