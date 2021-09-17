Ожидается, что в пятницу акции эко-компаний упадут на 2% из-за опасений по поводу возможного дефолта

Зарубежка

Фонды EM ожидали, что наступит конец недели, примерно на 2,1 процента больше, чем HBI, что приведет к снижению примерно на 2,1 процента.

Evergrande не следует ставить на помощь - редактор Global Times.

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17 сентября Reuters - Впервые на этой неделе акции развивающихся рынков выросли в пятницу, когда китайские акции восстановились после удручающей недели, хотя опасения по поводу возможного дефолта, с которыми столкнулся застройщик компании Evergrande, сдержали ограничения на прибыль.

ЭМ. Индекс MSCI достиг рекордного уровня на сессии, прежде чем воссоединиться в последующие три недели, прежде чем низкие показатели были получены рынком. Это был последний рост на 0,4 %, когда тяжёлые технологические акции Гонконга выросли на 1,10 и 3,2, соответственно.

На неделю, когда индекс ЭМ потеряет около 210, его худшее еженедельное шоу за месяц, поскольку страхи перед заразением от вероятного дефолта Evergrande, опасения по поводу глобального экономического роста и ужесточение контроля Пекином над бизнесом сильно ослабило чувство риска.

Доли были установлены на худшую неделю, сократившись почти на 687.

Мы подозреваем, что потребуется политическая ошибка для того, чтобы дефолт компании Evergrande привел к резкому замедлению в экономике Китая, - сказал Саймон Макадам, старший глобальный экономист по экономике капитала.

По сценарию жесткой посадки несколько развивающихся рынков находятся в уязвимом положении. Благодаря фискальным мерам акции Индии были отмечены восьмой последовательной встречей рекордных высот.

Российское MOEX в настоящее время было более 1,0 % от рекордных уровней, и потери в день управлялись некоторыми шахтерами, а источники, которые, по словам российского министра финансов, предложили установить налог на добычу полезных ископаемых.

Рупи-рубле был на 0,3 % выше по отношению к доллару в московском обменном курсе, в то время как он торговал плоским с межбанковским курсом, поскольку граждане идут на избирательные участки для избрания нового парламента. Ожидается, что правящая Объединённая Россия одержит победу, несмотря на падение рейтингов.

В пятницу Эльвира Набиуллина предупредила, что инфляция в стране может достигнуть 7 % в этом месяце и вернуться к целевому уровню 4 % только во второй половине 2022 года. Набиуллина рассматривает возможность повышения процентных ставок на следующей встрече, сказал банк. Вчера в мае этого года произошло пятое повышение процентных ставок до 6.72000 %.

Турецкая лира достигла пятинедельного минимума, сократившись на 0,6 %, что продлило скачок на предыдущей сессии. Президент Эрдоган сказал, что Турция снизит инфляцию как можно скорее. Основной уровень инфляции в настоящее время равен 19.210, что выше годовой процентной ставки в 19 %.

Центральный Банк встретился на следующей неделе с инвесторами, обеспокоенными неизбежным повышением процентных ставок, когда губернатор Саип Кавсиоглу надавил на тон из-за давления со стороны Эрдогана,