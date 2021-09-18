Новости – Зарубежка
Зарубежка
Ожидается, что Tropical Storm Odette принесет на Ньюфаундленд сильные ветры
18 сентября, 2021 12:05
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Русская планета
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18 сентября Reuters - Согласно прогнозам, тропический шторм Одетт принесет сильный ветвь в Ньюфаундленд, как пост-тропический циклон, по словам Национального центра ураганов NHC, в своей последней консультации в субботу.
Одетт находится примерно в 225 милях 360 км к югу от Нантакета, штат Массачусетс, устанавливая максимальные продолжительные ветры в 45 миль в час, 75 км от линии NHC.
Одетт, как ожидается, станет сильным пост-тропическим минимумом в воскресенье вечером, прогнозолог из Майами сказал, добавив : на пути прогнозирования центр Одетт пролетит южнее Атлантики Канада в воскресенье и понедельник.
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