Oxford Nanopore привлечет 315 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже

Зарубежка

Похоже на то, что компания оксфорда Nanopore Technologies Ltd, чья технология используется для выявления вариантов COVID-19, собрала 300 миллионов фунтов стерлингов в лондонском листинге на заднем плане от пандемии.

В присягу также будут включены существующие акции, - сообщила компания в заявлении в четверг. Шпионаж Оксфордского университета предоставляет Великобритании тесты с использованием ДНК и последовательности РНК для обнаружения различных штаммов Ковида в Великобритании. Он также использовался во время вспышки Зика и лихорадки Эбола.

Во время последнего раунда финансирования в мае, компания стоила около 2,5 млрд фунтов стерлингов 3,5 млрд. фунтов стерлингов, исходя из оценки, которую акционер IP Group Plc выделяет своей 14,5 % акций. Oxford Nanopore делает выбор в пользу включения в список основных сегментов LSE, а это означает, что он не будет иметь права на включение в стандартные контрольные показатели FTSE.

Компания Великобритания заявила, что она также перенесет применение генетического анализа в облачные вычислительные системы Оракула.

В июне акционеры компании Oxford Nanopore утвердили ограниченную структуру акций, противоречащую поглощению, согласно регистрационным документам, представленным перед котировкой. Враждебные акции, которыми владеет главный исполнительный директор Гордон Сангера, помогут заблокировать враждебные поглощения, но не предоставят никаких других избирательных прав и будут истекать через три года.

Несколько крупных компаний, которые в прошлом году стали публичными в Лондоне - интернет-продавец THG Plc, стартап Advocoo Plc и финтех Wisd Plc - сделали нечто подобное, предоставив основателям специального класса акций с дополнительными правами голоса, чтобы заблокировать нежелательное поглощение.

Лондон упорно работает над тем, чтобы привлечь большее число компаний на свою фондовую биржу, и предлагаемые изменения его правил котировки на бирже проложит путь компаниям с многоклассными акциями, которые могут претендовать на премиальную котировку, или топ-субсидии Лондонской фондовой биржи.

Реформы происходят по мере того, как Британия пытается сохранить свое финансовое положение благодаря Брекситу и быстро получает британские компании, особенно работающие в сфере технологий и наук о жизни, от бегства в Великобритания в поисках большего количества инвесторов, а более высокие оценки американского гиганта Иллюмина инк., оцениваются более чем в 70 миллиардов долларов США.

Компания Citigroup, JPMorgan Chase Co., Barclays Bank Plc, Berenberg, Guggenheim Securities, Numis Securities Ltd и РБК организуют это предложение.