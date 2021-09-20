Oxffam предупреждает, что ежегодное финансирование переговоров по климату в размере 100 миллиардов долларов может не быть выполнено

Зарубежка

Страны, которые одержали победу, пообещали предоставить 100 миллиардов долларов ежегодного финансирования, которое было реализовано десять лет назад и рассматривается как ключ к открытию предстоящих переговоров по климату, вряд ли будут выполнены даже через пять лет после достижения этой цели, согласно новому докладу.

Oxfam International не только угрожает успеху будущих переговоров ООН по климату в Глазго, которые ожидаются в течение нескольких недель, но и в рамках Парижского соглашения, целью которого является ограничение глобального потепления до 1,5 и по Цельсию.

Богатые страны должны выполнить свои обещания, данные 12 лет назад, и положить свои деньги туда, где они есть, - сказал Наффокт Даби из Оксфама, возглавляющий глобальную климатическую политику SFARC. Это явно вопрос политической воли. Данные, полученные ОЭСР на прошлой неделе, показали, что темп роста финансирования замедлился еще больше в 2019 году, а с 2018 года он снизился всего лишь на 210-6 млрд. долларов. Данные за 2020 год не были доступны, к тому времени, когда должен был быть достигнут годовой уровень в 100 миллиардов долларов, но экономический ущерб, вызванный пандемией, означал, что эта цель, скорее всего, была упущена.

Развивающиеся страны заявляют, что финансирование является ключом для них, чтобы пообещать более глубокое сокращение выбросов. В то время как американский представитель по климату Джон Керри распят в последние недели, включая Китай и Индию, стремясь заручиться достаточной поддержкой, чтобы сделать COP 26, которая начнется в октябре 31 года, финансовый кризис может оказаться препятствием.

Oxfam выразил озабоченность тем, как финансирование будет распределяться между развивающимися странами. Более двух третей кредита предоставляется в виде кредитов, которые приведут страны к дальнейшим долгам.

Многие знают, что Соединенные Штаты имеют наибольший дефицит резервного финансирования, отчасти потому, что бывший президент Дональд Трамп вытащил самого богатого в мире загрязнителя из Парижского соглашения. Оксфам сказала, что Франция, Австралия и Япония не смогли увеличить финансирование для бедных стран.