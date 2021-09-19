Отсутствие непосредственной озабоченности по поводу поставок топлива в УУС Депутат Алок Шарма

Зарубежка

Блумберг : В воскресенье у потребителей в Консервативном депутате Алоке Шарме нет непосредственной озабоченности по поводу того, что поставки

Шарма, президент инициативы по климату COP 26, также заявила « Sky News », что правительственные чиновники не видят никаких рисков на зиму от растущих цен на газ, которые вот-вот ударят по британским домохозяйствам.

Люди должны быть уверены, что запасы будут там, и что мы будем защищать их с точки зрения повышения цен, как сказал Тревор Филипп в воскресенье. Но, конечно, мы не доверяем этому. Высшие официальные лица Великобритании регулярно ведут переговоры, которые будут продолжаться до понедельника во главе с Квати Калтенгом.

Квартенг встретился со старшими руководителями энергетических компаний и регулирующих органов в субботу, чтобы обсудить скачок цен на газ, который грозил разрушить поставщиков и закрыть отрасли от удобрений к мясу.

Он должен был встретиться с Энергией Великобритании регулярно в воскресенье и провести дальнейшие переговоры с руководителями, чтобы составить план движения вперед.

Каким образом Европа может начать зимний энергетический кризис?

Ослабление поставок и повышение цен вынудили закрыть хотя бы пять поставщиков Великобритании.

Он заверил руководителей, что нет никакой угрозы по мере того, как страна движется в более холодные зимние месяцы.

Правительство в своем заявлении заявило, что « Ofgem » принимает решительные меры, чтобы гарантировать, что клиентам не надо беспокоиться, что их потребности удовлетворяются, и что их поставки газа и электричества будут продолжаться, если поставщик потерпит неудачу.

В то время как цены падают, почему австралийские поставщики энергии прекращают работу?

Природный газ имеет решающее значение для производства энергии для домов и отраслей промышленности, а также для отопления зимой, и более 22 миллионов домашних хозяйств подключены к энергосетям к 2020 году.

В октябре счета повысятся на 11 миллионов домохозяйств, давя на уровень инфляции, который неожиданно ускорился выше целевого показателя Банка Англии, составляющего 2,8 процента.