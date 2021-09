Зарубежка

Мировой всплеск частных предложений до сих пор ускользал от Африки южнее Сахары.

Компании собрали рекордные 467 миллиардов долларов на мировой фондовой бирже в течение первых восьми месяцев этого года, согласно данным Блумберга, собранным Блумбергом. Однако 21 компания была исключена из списка в Йоханнесбурге, стране, в которой находятся крупнейшие африканские банки, а 31 компания была вновь включена в список в 2021 году. Менее мелкие обмены в Аккре, Найроби и Лагосе также были тихими.

Самый высокий уровень безработицы в мире и отсутствие доверия к экономике Южной Африки подталкивают компании к более доступным источникам финансирования. Фирмы в самой индустриальной стране континента, особенно малые предприятия, находят, что легче и дешевле привлекать долги для финансирования роста, чем выпускать акции, как сказал в своем интервью Мате Муналула.

По его словам, при управлении небольшим образованием должностное лицо может восприниматься как более административное, процедурное и рабочее лицо.

Еще одна причина заключается в том, что в стране не хватает технологий и цифровых стартапов, однако на этот сектор приходится значительная часть глобальной программы стартапов. Южнокорейский гигант Didi Global Inc. в июне собрал 4,4 млрд долларов США в США, в то время как KakaoBank Corp. подняла в Интернете только для того, чтобы стать публикой, продала 2,2 млрд долларов акций и поднялась более чем на 70% в своем торговом дебюте.

В ЮАР есть две быстрорастущие технологические фирмы в секторе безотечественного кредитора TymeBank, поддерживаемые миллиардером Патрисом Мотсепом и платёжной компанией Йоко, но обе они закупали наличные деньги за пределами рынков акционерного капитала. В январе TymeBank собрала 109 миллионов долларов, по оценке 8 миллиардов банкнот в 530 миллионов йоко собрали 83 миллиона долларов в июле.

В Нигерии компании FinTech появляются на радаре известных инвесторов. Американская фирма Stripe Inc. согласилась заплатить 200 миллионов долларов за покупку парижского Paystack и Flutterwase Inc. сказала, что будет рассматривать Нью-Йорк как потенциальное место назначения IPO.

Беспроводные перевозчики MTN Group Ltd. и Airtel Africa Plc заявили о своей готовности использовать быстрорастущие финтех или мобильные деньги, оценив их в миллиарды долларов. Несмотря на то, что в обоих случаях IP

Когда вы смотрите на разрушителей, которые собираются привлечь капитал, в Южной Африке Кайл Уэльс является отстающим, объясняя это инвестиционным портфельным менеджером компании Flagsh Asset Management. Интенсивность электронной коммерции в ЮАР составляет 3 %. В Китае такое же соотношение достигло 25 %. Три фирмы вышли из игры : CPA, Global Development Bank, Vinci, Texas ; и Total Investment Inc.

Компания Comair Ltd., южноафриканский партнёр British Airways, была поставлена под защиту банкротства на фоне ограничений на передвижение от Ковида до 19. Позднее перевозчик был спасен частными инвесторами и исключен из списка. Компания Cartrack Holdings Ltd., транспортная компания, была закрыта своим основателем и котировалась на Nasdaq под именем Карууоу в ограниченном количестве. По словам Главного административного директора компании, ей нужно было больше возможностей для привлечения иностранных инвестиций, сосредоточенных на технологиях. Компания Revego Africa Energy Ltd., инвестирующая в частные проекты по возобновляемым источникам энергии, планировала собрать до 1,5 млрд. рандов, но вместо этого решила заняться сбором капитала на южноафриканских рынках, - сказал генеральный директор Рейборн Хендрикс. -

Отсутствие IPO и исхода из JSE Ltd. также может быть связано с почти стагнирующей экономикой Южной Африки и стремительно растущими цифрами безработицы. Коррупционное пребывание в должности бывшего президента Джейкоба Зумы и последующая пандемия коронавируса ослабили аппетит инвесторов, сказал Муналула из Сити, в то время как митинг и грабеж, последовавший за арестом Зумы в июле, только усугубили ситуацию.

Короткое и длинное из них – экономика Южной Африки – это фактор, который перегружает страну, сказал Муналула.

Тем не менее, есть основания верить в восстановление. Экономисты, опрошенные Блумбергом, предсказывают рост валового внутреннего продукта на 4,2 % в 2021 году после максимального сокращения за один век прошлого года. Будущие инвестиции в возобновляемые источники энергии во всем мире также должны сулит хорошие перспективы для южноафриканских компаний, которые могли бы извлечь выгоду из новой политики правительства, которая позволила бы большему количеству частных поколений.

По словам Ричарда Стута, главы фондовых рынков компании Standard Bank Group Ltd, ряд компаний рассматривают возможность котировки акций с 2022 года.

Те, кто обнародовал свои намерения, включают медицинскую фирму Cilo Cybin Formatical Ltd., в то время как Busveld Minerals Ltd., зарегистрированную в канадском списке, шахтер ванадиума, заявили, что она по-прежнему заинтересована в потенциальном включении в список JSE.

Крупные государственные компании ЮАР также могут иметь возможность привлекать средства через продажу ценных бумаг, хотя это может потребовать некоторых изменений, согласно Джону Слеттволду, руководителю UBS Group в Южной Африке. Государственные предприятия в Южной Африке наводнили рынок долгами, и, по его словам, должно быть пространство для того, чтобы