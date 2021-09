Относительные цены на iPhone 13 от Apple дают потребителям редкий экономический прорыв

Зарубежка

И, по крайней мере, один аспект дал потребителям повод для празднования.

CNBC тщательно отметил, что построенный дом Стив Джобс предпочёл поддерживать цены на уровне iPhone-12, что фактически сделало iPhone устойчивым к инфляции. Форт предположил, что сочетание первоклассных жертв, субсидий перевозчика и краткосрочного инженерного проекта Apple дало потребителям редкий и неожиданный разрыв цен на модернизацию их телефонов.

Относительное ценообразование iPhone 13 напоминает нам, что до посещения мира COVID 19 технологические достижения сыграли огромную роль в повышении производительности и сдерживании инфляции. Какими бы ни были доводы главы исполнительной власти Стива Джобса Тима Кука, Apple бросает вызов особенно чистой проблеме, которая удушает потребителей : цены во всем мире лопаются, не видя никакого предсказуемого конца.

Все это приводит нас к проблеме, которая не привлекает того внимания, которого она заслуживает. Нигде инфляция не вызвала большего, но, в основном, недостаточного воздействия, чем на то, что мы едим.

Блумберг подчеркнул эту проблему в недавнем докладе, в котором приводились данные Организации Объединенных Наций, показывающие, что инфляция продовольствия в июле резко возросла на 31 % за год. Эта история также напомнила читателям, что продовольственные бунты, вызванные колебаниями цен, были большой движущей силой протестов Арабской весны в 2011 году, как если бы мир нуждался в еще больших гражданских беспорядках. Кроме того, августовский индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция продуктов питания приближается к 4 % за последние несколько месяцев. По данным DataTrek Research, цены на продукты питания в США выросли за последние два года благодаря повседневным белкам, таким как мясо, птица, рыба и яйца.

В то время как инфляция белка нестабильна, обычная модель внезапно поднимается. После последующего упадка аналитик данных Николас Колас написал в среду. За последнее десятилетие 2020 года, 2021 года, у нас было два увеличения, но никакого снижения пока что не произошло. Более тревожным аспектом является то, что каждый год США импортируют продукты питания на сотни миллиардов долларов – гораздо больше, чем они транспортируют за границу, что, увы, является историей еще одного дня, и на этой арене цены также растут : августовские данные о ценах на продукты питания показали рост цен на продовольствие на 0,6 % за месяц и на 10 % за год.

По крайней мере, часть этих рассуждений объясняется глобальными транспортными издержками, которые в основном объясняются высоким спросом и проблемами цепочек поставок.

Исходя из того, что мировые цены на импорт растут, когда транспортные расходы удваиваются, Саймон МакАдам написал в среду, учитывая, что стоимость морских перевозок никогда не подскочила так сильно, как они это делали в прошлом году, трудно предсказать долгосрочные последствия для потребителей, но МакАдам отметил, что если ожидается, что расходы на перевозку в ближайшее время упадут, импортеры могут подождать до тех пор, пока расходы не нормализуются и не отдержатся от повышения цен.

Однако в последние пару месяцев, благодаря чартерным фьючерсным ставкам для торговцев крупногрузными судами, наконец-то, пришло к мнению, что транспортные издержки не упадут в эту сторону Рождества и будут намного выше довирусных уровней в 2022 году. Короткая версия : Не жди в ближайшее время какого-либо облегчения в продуктовых проходах или в ресторанах.

Все это возвращает нас к соответствующему случаю Apple и одному любопытному анекдоту.

В 2011 году тогдашний президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Уильям Дадли пытался поднять потребителей Queens на тему повышения цен на продукты питания. Центральный банкир процитировал iPad, который стоил столько же, сколько и предыдущий вариант, как причину, по которой вам необходимо посмотреть на цены всего. Как можно себе представить, аналогия с аудиторией рабочего класса Дадли прошла ужасно. Один из слушателей бросил запоминающееся колебание : я не могу съесть iPad. Десять лет спустя достаточно сказать, что iPad – или iPhone – все еще пищевы. Хавьер Э. Дэвид, редактор журнала Yahoo Financial. Е : Оплата розничной торговли за месяц, август - 0,7 % ожидается -1,1 % в июле : Ничего не значит : 30.00. ET : Розничные продажи, которые ожидается за исключением автомобилей и газа, в августе ожидаются без изменений - 0,7 % в июле Ничего не значится 8 : 30 утра. ET : Первоначальные заявления о безработице, неделя закончилась 11 сентября 323 000 ожидаемых лет, 310 000 в течение предыдущей недели, но не 8 : 30 утра. ET : Неделя, продолжающаяся рассмотрение требований, закончилась 4 сентября, ожидалось, что 2,740 млн., или 2,783 млн. в течение предыдущей недели Ничего не произошло 8 : 30 ч. 00 м. ET : Индекс перспективного бизнеса ФРС Филадельфии, сентябрь 19.0 сентября, 19.4 в августе НЕТ 10.00 утра. ET : Согласно прогнозам на 0,5 % июля, 0.8 % в июне Ни один президент Байден не выступит с речью по экономике в 13 : 45 вечера. Белый дом пообещал обсудить усилия по снижению затрат и обеспечению того, чтобы средний класс наконец-то получил перерыв. На Капитолийском холме законодатели не торопятся сделать перерыв, но стена вокруг Капитолия обуздывается накануне последующего митинга с ян 6, названного « Justice for J-6 », запланированного на эти выходные. Ожидается, что ограждение будет закончено до вечера.

Компания Modeda стремится присоединиться к Pfizer в U.S. подталкивании Yahoo Financy смотреть на рискованные риски в конюшнях, настаивает на новых правилах, которые Yahoo Financial здесь являются ключевыми условиями выхода на пенсию в законопроекте о примирении в 3,5 триллиона долларов США.