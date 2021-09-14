Откровения Apple освежали мини iPad с более крупным дисплеем

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Bloomberg - Apple Inc. представила обновлённый iPad мини-мини с про-подобным дизайном iPad, тоньше бешень и более масштабным дисплеем наряду с более быстрой моделью начального уровня.

Новый iPad Air показывает, что прикоснувшись к внутренней кнопке сверху, он соответствует мини iPad прошлого года. Он также на 40% быстрее, чем предыдущий вариант, как сказала Apple на мероприятии по запуску во вторник. И он получает более широкий экран. Новая модель начального уровня также имеет процессор A-13, обновление от A-12 в предыдущем поколении. По словам компании, что приведет к более быстрой производительности на 20%.

Линия Apple iPad стала свидетелем возрождения во время пандемии, когда люди работали дома, играли в игры и учились. В третьем квартале компания произвела 7,4 миллиарда долларов в продажах iPad – или 9 % от общего дохода на сегодняшний день.

Модель начального уровня имеет тот же дизайн, что и модель восьмого поколения, запущенная в прошлом году, но удваивает базовое хранение как минимум до 64 гигабайт. В новом iPad мини также добавляется зарядка USB-C, тот же самый порт, что и iPad Pro и iPad Air - в дополнение к 5 G-поддержке в первый раз.

Новая модель начального уровня содержит улучшенную передовую камеру с 12 мегапикселевым датчиком и центральной сценой, функцию, которая цифровым образом меняет положение камеры, чтобы следить за пользователем во время видеозаписей. Стандартный экран iPad также содержит True Tone, который корректирует тон исходя из окружающей среды.

Мини iPad оснащена 12-мегапиксельной камерой и светодиодной флэшой, чтобы сделать фотографии в мало освещенном свете, в дополнение к 12-ти пиксельной камере спереди, как и модель начального уровня. По словам Apple, мини iPad будет также иметь стереофон для улучшенного звука. Модель начального уровня включает поддержку оригинального Apple Pencil 2015 года, в то время как новая iPad мини поддерживает Apple Pencil второго поколения 2018 года.

Новая вариация продолжает продаваться за 229 долларов, в то время как Apple предлагает ее школам за 299 долларов. Мини-порядка iPad стоила 499 долларов. Apple в этом месяце также внедряет программное обеспечение iPadOS 15 с расширенной поддержкой для widgets на домашнем экране.

Беспроводная iPad с новой емкостью будет доступна в 2022 году. Блумберг ранее сообщал о планах Apple по модернизации мини-уровня iPad и iPad во вторник.