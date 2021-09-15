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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Русская планета
Зарубежка

Отказ Китая принять значительное сокращение выбросов углекислого газа на Парижском саммите по климату

Электрон Сыроежкин
15 сентября, 2021 04:05
5 мин
Электрон Сыроежкин
15 сентября, 2021 04:05
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Мужчина ходит около угольной электростанции в Харбине, провинция Хейлунцзян, Китай, 27 сентября 2019 года. ЧИНЕС : Отказ Китая удовлетворить просьбы о более глубоком сокращении выбросов углекислого газа во время недавних визитов представителей по климату из США и Великобритании может подорвать прогресс на предстоящем глобальном климатическом саммите в Глазго в ноябре, говорят эксперты.

Китай отверг США. Призыв посла Джона Керри укрепить свои цели по выбросам перед саммитом КС 26, заявив, что климат нельзя отделить от более широкого разрыва в отношениях между странами. Этот сдвиг в тоне Китая по климатическим отношениям между двумя крупнейшими в мире источниками выбросов парниковых газов придал импульс переговорам в Глазго и контрастировал с сотрудничеством между двумя странами в 2015 году, которое проложило путь к эпохальному Парижскому климатическому соглашению.

Китай больше не чувствует себя обязанным рассматривать просьбы о глубоком выбросе углекислого газа и углекислого газа после того, как бывший президент Дональд Трамп отклонил обязательства США по изменению климата, прежде всего, путем выхода из Парижского соглашения, особенно после того, как отношения между двумя странами ухудшились из-за торговли, прав человека и геополитических вопросов во время правления Трампа, говорят эксперты.

Китай и США все еще согласны по вопросам климата, но более серьезной проблемой сейчас является различие в политических позициях обеих сторон, сказал Цзу Цзи, президент Энергетического фонда Китая, который был частью китайской делегации на переговорах в Париже в 2015 году.

Баланс силы и влияния с обеих сторон изменился. Соединенные Штаты говорят, что Китай, крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов, сделал недостаточно, несмотря на предложение сократить выбросы до нуля к 2060 году. Они хотят, чтобы Китай пообещал сократить пиковые выбросы раньше и добиться большего, чтобы достичь выбросов углерода, основного источника парниковых газов.

Однако Китай утверждает, что его нынешние обязательства сильны.

Президент Си Цзиньпин неоднократно обещал увеличить размеры своих национальных демократических вкладов NDC, которые каждая страна должна поставить перед собой в рамках Парижских соглашений, чтобы отразить обязательство Китая достичь чистой нулевой цели 2060 года.

Главный сторож Китая по климату Се Чжэньхуа заявил Индии в августе, что Китай уже усилил другие обязательства, включая новую цель в области возобновляемых источников энергии и обязательство достичь пика выбросов до 2030 года, а не до 2030 года.

Китай также заявил, что сократит потребление энергии с 2026 года и производит 25% своей энергии из неископаемых источников топлива к 2030 году.

Китайское правительство не желает, чтобы его видели, как США оказывают дипломатическое давление на сокращение потребления угля, по словам китайских чиновников. Китай является крупнейшим в мире потребителем угля, и в этой отрасли занято много рабочих мест.

На фоне всех неопределенностей стало ясно одно - Пекин не уступит иностранным державам, сказал Ли Шу, эксперт по зелёному миру. Как китайский народ продвигает климатические действия, так это привести их в соответствие с собственными интересами Китая. Китай должен представить обновленные NDC прежде, чем начнется COP 26. Но вместо того, чтобы вводить новые обязательства, аналитики ожидают, что они предоставят более подробную информацию о том, как можно достичь существующих долгосрочных целей, которые премьер-министр Ли Кэцян назвал крайне трудными.

Аналитические центры по охране окружающей среды, такие как Инновационная программа Зеленого Развития IPD из Пекина, говорят, что правительство может обновить китайские NDC, включив в себя ограничение выбросов для потребления энергии в 2025 году, больше действий по отношению к парниковым газам, кроме углекислого газа, а также план достижения существующих целей.

На прошлой неделе Китайский центр международного сотрудничества по окружающей среде и развитию, правительственный консультативный орган, также рекомендовал Китаю установить лимит выбросов на 2025 год. Однако неясно, будет ли правительство вносить большие изменения в NDC и комментарии Керри после встреч с Дональдом Трампом, не является причиной для оптимизма.

США надеялись, что они не будут обсуждать климатические проблемы в отрыве от других вопросов, таких как поддержка Тайваня и утверждения о нарушениях прав человека в Синьцзяне.

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И сказал Керри во время встречи, что оазис климатического сотрудничества нельзя отделить от дипломатической пустыни между ними.

По словам аналитиков, Китай мог бы добиваться освобождения от нового европейского налога на выбросы углекислого газа и подтолкнуть более богатые страны выполнить обязательства по финансированию развитых стран.

Пекин также будет искать заверения в том, что Вашингтон сможет выполнить свои обещания, сказал Зу в Энергетическом фонде Китая.

Если Трамп или кто-то с теми же взглядами вернётся, тогда это вызывает беспокойство, будет ли климатическая политика иметь другой поворот, сказал он.

Алекс Ван, эксперт по праву окружающей среды из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что лучший способ влияния Соединенных Штатов на климатические действия Китая с помощью примера.

Критики США не вызывают удивления и указывают на реальные области, в которых Китаю необходимо добиться лучших результатов. Оглядываясь назад, можно сказать, что Соединенные Штаты сделали недостаточно. Один из лучших способов оказания давления со стороны Соединенных Штатов заключается в принятии решительных и долговременных климатических мер внутри страны.

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